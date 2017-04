Un niño de diez años vuelca en el circuito Fernando Alonso

Un piloto de diez años sufrió ayer un incidente leve en el circuito Fernando Alonso tras chocar contra una de las colchonetas instaladas a raíz del accidente en el que perdió la vida Gonzalo Basurto. «El chaval dio un trompo y al irse el coche tocó la colchoneta», confirmó Venerando Álvarez, portavoz de la Federación de Automovilismo del Principado. «Primero recibió asistencia en el circuito y ya vieron que no tenía nada grave». No obstante, y debido al «clima de sensibilidad» que se vive en el mundo del karting, el niño fue trasladado al HUCA para una exploración más exhaustiva. «Por la tarde ya estaba en el circuito otra vez. Son carreras de coches y son críos pequeños, estos incidentes son normales», destacó la Federación.

En la última semana, el circuito se ha reforzado con otras medidas de seguridad, como conos para que los coches tracen mejor y no toquen los pianos. Para Carlos López, mecánico de un equipo de karting y portavoz del colectivo de familiares y pilotos que en los últimos días han cuestionado la seguridad del trazado, las medidas no son suficientes. «En cuarenta y ocho horas se podría solucionar el problema quitando los pianos y con pequeñas variaciones», indicó. El colectivo se ha dirigido a setenta pilotos para expresar su temor por la prueba del próximo fin de semana. Por su parte, el responsable de comunicación de la Federación indicó que el número de bajas es de treinta y uno, frente a los ciento treinta y ocho pilotos que siguen inscritos. «Siempre se dan de baja algunos, no tantos es cierto, pero suelen anular un 10%», señaló.