«Mi cuerpo dice basta», dice Sila Murillo en su despedida de Amdas la Fonte

Triste, muy triste, y emocionada. Sila Murillo, fundadora y presidenta durante casi dieciséis años de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias (Amdas la Fonte) oficializó hoy su dimisión de todos sus cargos obligada por cuestiones de salud. "Mi cuerpo me dice basta", reconocía esta mañana una mujer activa, peleona y mordaz que siempre estuvo en primera línea, luchando por los derechos de las mujeres con algún tipo de discapacidad. Arropada por una docena de compañeras, de amigas, y de su inseparable compañero de vida, su segundo marido, Sigi, apenas pudo aguantar las lágrimas mientras trataba de repasar todos los nombres a los que agradecer el apoyo recibido durante estos años. Porque "gracias es la única palabra que tengo hoy en mis labios". Gracias a las instituciones, a la sociedad civil, a todas las organizaciones de mujeres, al Ayuntamiento de Gijón (por cederle una sede en la Casa de Encuentros), a los medios de comunicación, a la Cámara de Comercio de Gijón y en especial a Álvaro Muñiz, director del recinto ferial Luis Adaro (por apoyar durante una década el concurso de tortillas en silla de ruedas); a Talasoponiente y su director gerente, Pedro Irisate (por poner en marcha las clases de aquagym y acoger hace escasos meses una exposición sobre mujeres con discapacidad), al Consejo de Mujeres de Gijón, a la Oficina de Políticas de Igualdad y su directora, Feli Soria, a la abogada del Centro Asesor de la Mujer, Eva Lázaro, y a todas las trabajadoras del centro "por su trabajo y su paciencia". Y gracias sobre todo a las socias de Amdas la Fonte, "a las actuales y a las que nos han dejado", y a la junta directiva "que tanto me aguantaron y me aguantan". Entre todos, aseguró, han hecho de Amdas "un referente" para las mujeres con discapacidad.

"Me embarga un profundo dolor al dejar este ámbito de participación ciudadana. Problemas de salud me obligan a apartarme de la primera línea. Pero me voy contenta porque hay continuidad en mujeres jóvenes, con fuerzas renovadas, que sabrán atender las necesidades de las que 13.106 mujeres discapacitadas de Gijón y 60.660 de Asturias, que ponen en valor la necesidad de seguir trabajando por la integración y la no discriminación". Eran algunas de las palabras que Sila Murillo llevaba escritas y no pudo llegar a leer. Las lágrimas que afloraron en sus ojos le obligaron a aceptar el amable ofrecimiento de Feli Soria para seguir leyendo el discurso que había preparado para su despedida. En silla de ruedas desde los 33 años, Murillo confesaba con cierta rabia que ahora que la salud no le acompaña, ahora que los pulmones le fallan, "ahora sí que me siento discapacitada".

Entre las asistentes a su despedida se encontraba precisamente la que hoy, con toda seguridad, se convertirá en su sucesora. María Pérez, de 28 años y vicepresidenta de la asociación, tomará las riendas de Amdas la Fonte tras una asamblea a la que Sila Murillo acudirá como simple socia. La número uno.