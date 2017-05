Picaron al telefonillo y, casi sin mediar palabra, la agredieron. Lo que prometía ser una tranquila velada casera entre amigos terminó de una manera amarga y violenta. Una adolescente de trece años de Lugo de Llanera fue víctima de una agresión hacia las ocho de la tarde del sábado. La menor se encontraba, junto a otros cinco amigos, en su domicilio viendo una película. En un momento dado, alguien picó al timbre. Eran varias menores, vecinas de las casas de Villa. Querían que bajara a la calle una de las niñas que estaba en el piso de la víctima, con la que mantienen una relación de amistad.

Según el relato de la madre de la agredida, A. C. F., la amiga de su hija se negó a salir. Las adolescentes esperaron en el portal y, al ver que la chica no bajaba, empezaron a gritar. «Una de ellas, incluso, tiró el teléfono móvil al suelo y lo hizo trizas», narró la mujer.

Pasado un rato, se fueron, pero no terminó ahí el asunto. Minutos después, tres adolescentes (dos chicos, «uno que parecía más mayor», y una chica) accedieron al inmueble «utilizando la rejilla del buzón y sin que nadie les diera permiso». La abuela de la víctima había salido previamente de la casa un momento para hacer unos recados.

Al escuchar el timbre, pensó que se trataba de su familiar, por lo que abrió confiada. Al hacerlo se encontró con tres jóvenes a los que, de acuerdo con la versión de A. C. F., no conocía «de nada». Uno de ellos, según explicó la madre de la joven, le dijo que «no se atreviera a pegar a sus primas» y fue entonces cuando comenzaron los golpes. «Güeli, que me mata; güeli, que me mata», gritó la víctima para pedir socorro. Al oír los lamentos, la abuela, que acababa de subir a su vivienda (situada en el piso de arriba) utilizando el ascensor, bajó por las escaleras y se encontró a los agresores arrastrando a su nieta por el descansillo.

En estado de shock

Al percatarse de la presencia de un adulto, huyeron. Los amigos que acompañaban en el domicilio a la menor se encontraban en estado de shock. De hecho, uno de ellos golpeó la pared con el puño «por pura impotencia y estrés», lo que le causó la fractura de un dedo. Tras el incidente, la madre de la afectada la acompañó al centro de salud de Posada de Llanera. El parte de lesiones recoge que la afectada acudió «muy nerviosa por agresión» y tenía una «zona en región occipital inflamada y zona de alopecia por arrancamiento de mechón de cabello».

La familia ya presentó denuncia. Según la mujer, los vecinos estudian convocar una manifestación por la «inseguridad» que se vive en Lugo de Llanera. «Si en vez de mi madre llego a ser yo la que me encuentro con la escena, no sé si me hubiera podido contener», admitió. «Aquí la delincuencia es continua y de todo tipo, pero como los autores son menores de edad no se les puede hacer nada», añadió. La madre de la joven solicitará una orden de alejamiento y pedirá medidas al Ayuntamiento. La vecina destacó que, en la zona, se producen en ocasiones episodios de «amenazas a mayores y niños, e incluso de robos en tiendas y supermercados». De hecho, resaltó que el año pasado una niña del barrio vivió en sus carnes un incidente violento muy parecido.