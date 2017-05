El PP asegura que el PSOE se «olvida» de esta infraestructura

Habló ayer de la variante de Pajares la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, y lo hizo para meter el dedo en el ojo a los socialistas. El PSOE acaba de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

«Si tienen la curiosidad de leerla, se darán cuenta de que siendo Javier Fernández el máximo dirigente del PSOE, que debe tener por tanto una opinión cualificada en la enmienda, resulta que la variante no solo no aparece, es que el único párrafo sobre infraestructuras dice que no hay que apostar por obras faraónicas y sí por la conservación en la obra pública», indicó la presidenta del PP regional. La enmienda a la totalidad consta de cinco folios en los que el PSOE resume los motivos por los cuales cree que las cuentas no ayudan a redistribuir el crecimiento económico y perjudican a la clase media.

El párrafo consagrado a las infraestructuras, en efecto, lamenta la caída de la inversión, pero matiza: «No se trata de hacer nuevas infraestructuras faraónicas, sino de un plan de mantenimiento de las ya existentes». «Después de escuchar lo que hemos escuchado, se olvidan de hablar de la variante», interpretó Mercedes Fernández. «Si esto pasa mandando un asturiano, imagínense si manda una andaluza», atizó.