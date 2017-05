El fiscal de Menores solo tramitó siete delitos de acoso en cinco años

La Fiscalía de Menores recibió 170 denuncias por delitos cometidos en el entorno escolar en los últimos cinco años. Pero solo siete de ellas se tramitaron como infracciones penales de acoso en las aulas. Así lo explicó ayer el fiscal decano delegado de Menores de Asturias en una mesa redonda organizada, en Gijón, por Ciudadanos con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar. La razón que explica este bajo número es que «no existe, como tal, un delito de acoso escolar, lo que hace que las estadísticas en las fiscalías no den cifras uniformes», indicó el fiscal. Así, lo normal es que los procedimientos se sigan bajo otro tipo de delitos: lesiones, coacciones, amenazas, injurias... O que se llegue a soluciones de conformidad dentro del ámbito educativo.

Asimismo, Fernández Caldevilla relató que, en los pocos casos registrados en Asturias, la Fiscalía de Menores ordenó la inspección en los centros donde habrían ocurrido estos episodios. «Y el resultado fue que no había acoso y nadie había observado nada. Es cuando tiramos de otros testimonios e investigamos en redes sociales cuando podemos llegar a ello», subrayó. En este sentido, el fiscal incidió en la necesidad de controlar el acceso de los menores a internet. Una potestad que el Tribunal Supremo ha reconocido a los padres en una sentencia dictada recientemente. Una intervención que, no obstante, debe realizarse «dentro de unos límites» y no con el único objetivo de «cotillear» la actividad de los menores en las redes sociales. De hecho, alertó de la peligrosidad de un uso indebido de estas comunidades virtuales por parte de los adolescentes: «En ninguna película de porno duro te encuentras conversaciones de ese tipo».

Plan estratégico

Por otro lado, ANPE y el Defensor del Profesor recalcaron su apuesta por un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia que erradique cualquier conducta violenta en los centros educativos. «Es necesario dotar de recursos a estos alumnos para que vayan adquiriendo estrategias de interacción social y de defensa de sus derechos, pero sin olvidarnos de los agresores, quienes también necesitan de una intervención educativa para el reconocimiento de sus carencias y necesidades», apuntó el sindicato.