IU se queda sola en su propuesta de crear un impuesto para las bebidas azucaradas

El grupo parlamentario de IU no encontró ayer apoyos en la Junta General para crear, tal y como proponía a través de una proposición no de ley, un impuesto de bebidas azucaradas para atajar la obesidad en Asturias. Ni siquiera el portavoz de Podemos, Emilio León, quiso dar su apoyo expreso a una iniciativa que, a la vista de los acontecimientos, solo defiende el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. Tras la reunión de la Junta de Portavoces, éste explicó que se trataría de un impuesto de «nueva generación» que no pretende recaudar, sino «disuadir». Sin embargo, el resto de grupos son contrarios. Mercedes Fernández, presidenta del PP asturiano, se mostró «diametralmente en contra» ante iniciativas como ésta que, a su juicio, están cargadas de «voracidad fiscal». Al portavoz del PSOE, Fernando Lastra, tampoco le convence. Considera que las «dudas legales» que plantea ese impuesto podría causar más perjuicios que beneficios. También se mostraron en contra el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, quien recordó que su partido ya se ha manifestado «en contra de las subidas de impuestos», y la presidenta de Foro, Cristina Coto, quien lamentó que la izquierda haga propuestas que van «en contra del crecimiento económico».