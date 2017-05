Un estudio de Foro niega que el cambio de ancho retrase las obras

Montar vías de ancho internacional en la variante de Pajares no ocasionará retraso alguno en las obras. Esa es al menos la conclusión a la que llega un estudio jurídico realizado por Foro tras analizar la situación de los contratos de vía lanzados por el Ministerio de Fomento para completar la línea asturiana.

El dictamen recuerda que el proyecto para adaptar el tramo León-La Robla a la alta velocidad se suspendió en octubre de 2016, iniciándose en diciembre el trámite para su extinción. «Por tanto, no se puede imputar retraso alguno derivado del anuncio del 31 de marzo de instalar vías de ancho estándar en dicho tramo», precisa, recordando la fecha en la que Fomento cambio de criterio. El contrato de montaje de vía en la vertiente asturiana se adjudicó en 2014, prescribiendo que la misma se pusiera con los carriles en ancho ibérico, pero Dragados sigue sin ejecutarlo. No ha ensamblado un solo metro de vía lo que, a juicio de Foro, impide que poner ahora el más estrecho ancho internacional (también llamado estándar) cause demoras.

La situación es distinta en la vertiente leonesa, donde FCC y Acciona iniciaron en 2014 el montaje de unos 27 kilómetros de vía en ancho ibérico sobre traviesa polivalente. El contrato «podría modificarse para introducir una prescripción técnica de instalación del ancho de vía de 1.435 milímetros en la obra pendiente, así como proceder al sencillo cambio de ancho ibérico de 1.668 milímetros al ancho estándar», señala. El informe encuentra en la ley que regula los contratos del sector público hasta tres causas que se pueden invocar para cambiar lo ya adjudicado. El único requisito es dar audiencia a las empresas y que la modificación no encarezca más de un 10% el valor de la obra. Según el análisis jurídico, estas condiciones se cumplen.

Cabe señalar que Fomento ha anunciado que, además de poner ancho internacional en el primer túnel, no lo abrirá hasta que tenga equipado también el segundo, con el mismo material. La decisión la justifica en razones de seguridad.