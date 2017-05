Gobierno y PP se enzarzan en guerra de cifras sobre la situación del turismo

El Gobierno regional y el PP se han enzarzado hoy en el pleno de la Junta General del Principado una guerra de cifras sobre la situación del sector turístico y, más en concreto, sobre los datos de viajeros, frecuencias y precios de los vuelos con origen o destino en Asturias.

Durante el debate de una interpelación del diputado del PP Pedro de Rueda, el parlamentario popular ha lamentado que el aeródromo de Santiago del Monte tenga "los vuelos más caros del norte de España" y que, del conjunto de su actividad, el 61 por ciento de sus enlaces se dirija a los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Además, ha criticado el escaso número de frecuencias de que dispone el aeropuerto y ha alertado, respecto al concejo del sector, de que ahora y desde hace diez años el ritmo de creación de empleo turístico en Asturias es el más bajo de toda España.

Para el consejero de Empleo y Turismo, Francisco Blanco, el argumento del mayor precio de los vuelos respecto a otros aeropuertos del norte "no responde a la realidad" y está "cogido con imperdibles" dado que las cifras no se sostienen si se hace una comparación "rigurosa" y no referida a un día concreto.

Según Blanco, si esa circunstancia se produce para un día concreto o para reservas con poca antelación se debe a que, con el incremento que ha permitido al aeropuerto disponer del mayor número de conexiones aéreas de su historia, su nivel de ocupación es superior al del resto de aeródromos de la cornisa cantábrica.

El consejero ha avanzado además que, en materia de promoción, el Principado prevé empezar a destinar un mayor volumen de recursos en sus campañas al ámbito digital que a los medios tradicionales para poder plantear directamente a cada posible cliente un producto turístico determinado en función de su perfil.

Además, a preguntas de Foro, el consejero ha descartado que el Principado se plantee, al menos a corto plazo, reabrir la Ciudad de Vacaciones de Perlora con el modelo con el que se gestionaba hasta su cierre hace once años dado que supondría generar competencia para un sector turístico que acaba de empezar a salir de la crisis.

A la confrontación dialéctica entre Gobierno y PP se ha añadido además la amenaza no consumada del presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, de expulsar del pleno al diputado popular Luis Venta, durante el debate de una pregunta relativa a la situación de los accesos a los Lagos de Covadonga fuera del periodo de regulación.

Venta había interrumpido previamente la respuesta de la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, al considerar machista su afirmación de que la parlamentaria autora de la pregunta, María Fe Gómez, había "posado" para la prensa en las proximidades de dicho espacio para denunciar el "caos" que genera el tráfico rodado.

Álvarez ha rechazado que su afirmación tuviera ningún componente machista y la ha retirado para cambiarla por la expresión "hacerse una fotografía" mientras Venta era llamado al orden hasta en dos ocasiones por Sanjurjo antes de advertirle de que, si seguía "provocando", iba a conseguir ser expulsado de la sesión.