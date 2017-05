Ritual de muerte para sobrevivir

La manera en la que vemos a los osos habla más de nosotros que de ellos. Reproducidos como peluches y dibujos animados para niños, terminan convertidos en objetos de ternura y simpatía. La infantilización solo puede mantenerse por desconocimiento, cerrar los ojos, no ver cómo es el plantígrado.

El vídeo grabado en Somiedo este sábado por la Guardería de Medio Natural muestra esa otra cara. Se observa cómo un macho adulto merodea cerca de una cría, la olfatea, comprueba que la madre está a la distancia propicia y entonces, de golpe, agarra al esbardo y lo despeña. «Desde el punto de vista humano, parece una barbaridad, espanta» -reconoce Carlos Nores, doctor en Biología- «lo que pasa es que la naturaleza es amoral, los que tenemos moralidad e interpretación somos los seres humanos».

¿Qué puede llevar a un ser vivo a acabar de esa forma con una cría? Nores descarta la crueldad. Al oso somedano le empujó la necesidad de perpetuarse, un instinto más fuerte que el deseo de proteger al esbardo. «Desde el punto de vista evolutivo, lo que se pretende con ese ataque es que persistan los genes de uno, esa es la clave», indica el también vicepresidente de la Fundación Oso Pardo. La hipótesis más aceptada por los biólogos por ahora es que los machos se acercan a las crías y lo primero que hacen es comprobar si son de su linaje. «Los animales no se fían de la vista, lo que hacen es oler a su semejante y creemos que así identifica si el osezno es suyo». Como los efluvios le resulten extraños, lo natural es que trate de acabar con el pequeño.

¿Qué hará después el macho de Somiedo? «Lo más probable es que se quede por la zona y trate de matar al resto de la camada; hay que recordar que cada osa suele tener dos o tres pequeños». Lo que persigue el adulto con la matanza es que la hembra vuelva a estar en celo.

Un crimen con recompensa

En el vídeo de este fin de semana se observa cómo la madre, después del 'crimen', arremete contra el macho y lo persigue por la montaña durante varios minutos, aparentemente enfurecida. Nores invita a no dejarse llevar. «Lo más probable es que una vez se quede sin crías, entre en celo y busque que la monte el macho que tenga más próximo, que será el mismo que acabó con los esbardos». La aparente crueldad puede tener otro episodio. En esta época los plantígrados han abandonado la hibernación, lo que incrementa sus necesidades nutritivas. «Aunque no es el objetivo de toda esta operación, se han encontrado cuerpos de esbardos parcialmente devorados», comenta Nores. Muerto, el animal no deja de ser carne para otros.

Todo forma parte del mismo ritual de supervivencia. Apartarse de él condenaría a la especie a la extinción. «Las hembras de oso son filopátricas, es decir, viven en un sitio muy concreto, que han elegido porque hay más alimento para asegurar la supervivencia de sus crías. Los machos en cambio lo que hacen es preñar a todas las osas que puedan en el espacio más amplio posible», distingue. «La ventaja de esta estrategia del macho es que impide la endogamia y favorece la variabilidad genética».

Para aumentar sus posibilidades de éxito, las madres pueden optar por habitar con sus crías cerca de pueblos o carreteras, zonas que los machos evitan. Todas son las explicaciones asentadas entre los científicos, pero también son «hipótesis provisionales, porque no hemos podido preguntar a un oso sus motivaciones», ironiza el profesor de la Universidad de Oviedo.

El episodio somedano es raro de ver. El primer ataque a una cría en la cordillera Cantábrica se documentó en 1996 y, desde entonces, se han observado otras once muertes de este tipo. «En otras poblaciones está más estudiado y en especies como los leones también; allí lo primero que hace el nuevo macho alfa de la manada es lo mismo, acabar con todas las crías del anterior, para empezar a cubrir a las hembras». Es una cuestión de supervivencia.