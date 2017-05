«Sabemos que vamos a sufrir represalias por esta protesta»

Decenas de vecinos de Lugo de Llanera se concentraron pasadas las seis de la tarde de ayer en el parque Ovidio Libardón para denunciar la «inseguridad» que se vive en sus calles. Y que, ahora, también les afecta en sus propias casas. Al menos así lo entienden en Lugo de Llanera tras ser agredida en su vivienda el sábado una adolescente por tres jóvenes.

La madre de esta de esta menor, de trece años, era una de las participantes en la protesta celebrada ayer para reclamar más medios para poner fin a los robos y agresiones. «Pedimos más control policial en la zona por las agresiones a los niños en el parque», decía A. C. F., la madre de la última víctima, que ya presentó denuncia en la Guardia Civil, y que incidía en que hay grupos de vecinos que «piden dinero y móviles; hay peleas e insultos a los hosteleros. El caso de mi hija es la gota que colmó el vaso. Ella ahora mismo está bien, pero pudo ir a mayores», indicó.

«En Lugo de Llanera hay mucha inseguridad», remarcaba Francisco Javier Herrera, quien considera que la situación «es insostenible, ya entran hasta en las casas. Siempre fue una ciudad dormitorio, pero ahora es una ciudad sin ley». Herrera era uno de los pocos asistentes a la protesta que quiso dar su nombre, la mayoría de los asistentes prefería mantener sus nombres en el anonimato. Por miedo. «La inseguridad que vivimos no es puntual», añadía R. G. C., quien expuso que en lo que va de año «ya llevamos tres denuncias por violencia». «La situación en el parque es horrible; de hecho, si no hay más gente en la concentración estoy convencido de que es por miedo». «Sabemos que vamos a sufrir represalias», concluyó. Una opinión compartida por muchos de quienes ayer dieron un paso al frente. Entre ellos, I. R. R., que explicaba que en la localidad llevan «asustados muchos años y los que tenemos hijos ya no podemos ir al parque ni a la pista. A mi hija pequeña la agredieron sin mediar palabra. Hay que parar esta situación». «El otro día íbamos paseando por esta zona y una mujer que iba en coche paró, bajó del vehículo e intentó arrancar el collar a una señora que iba en andador», explicaba P. M. S., otro vecino.

E. I. R. es otro de quienes ha vivido muy de cerca un incidente protagonizado por quienes tienen atemorizada a buena parte de la población. «Hace un año y medio agredieron a mi hermana», contó. «Estaba en otro parque de Lugo, durante las fiestas sacramentales, y unos niños pequeños se acercaron a insultarla; decidieron ignorarlos y, pasado el rato, llegaron varios familiares mayores y le pegaron», narró.

«Tal y como se está poniendo la situación, habría que tomar alguna clase de medida», decía otro vecino, P. J. F., que aunque ahora reside fuera de Lugo de Llanera, está informado de lo que sucede. «Se oyen quejas, sobre todo por los niños que están en el parque», apuntaba.