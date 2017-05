Las fuertes lluvias y las granizadas marcan el inicio del fin de semana en Asturias

El calor de las últimas jornadas ha dado paso un fuerte cambio en la climatología, con fuertes lluvias e inluso granizadas en algunas partes de Asturias, que se han focalizado, sobre todo, en Oviedo

Además, algunas carreteras se han visto afectadas por las precipitaciones, como es el caso de la localidad langreana de Lada, donde se ha inundado un túnel y ha dejado varios vehículos inmovilizados, obligando a actuar a la grúa.

Un momento de la granizada de hoy en Oviedo. / Lorenzana

Sin embargo, no esperamos un fin de semana especialmente lluvioso, sino todo lo contrario. Este sábado esperamos intervalos nubosos con tendencia a abrirse grandes claros durante el día. Así todo, no se descarta que, a lo largo de la segunda mitad de la jornada, pueda aumentar la nubosidad al menos en el sur de la región. No se esperan precipitaciones y las temperaturas no sufrirán importantes variaciones.

El domingo disfrutaremos de un día soleado en todo el Principado de Asturias que vendrá acompañado, además, de un ascenso en las temperaturas. Las máximas superarán los 20 ºC en un buen puñado de localidades del interior asturiano.

La próxima semana la iniciaremos con muy buen tiempo pero con el transcurso de la misma se esperan chubascos debido a la entrada de aire frío en capas altas de la troposfera.