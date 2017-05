«El único plan demográfico que servirá a Asturias es crear trabajo estable»

Junto con José Manuel Ramírez es la cabeza visible de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un ente que tiene como hijo más popular el Observatorio de la Dependencia. El órgano que, cada semestre, evalúa el cumplimiento de la ley que acaba de cumplir diez años. Ayer, Gustavo García acudió a Oviedo invitado por Podemos, para participar, junto a la vicealcaldesa de Oviedo Ana Taboada, la diputada Rosa Espiño y la concejala gijonesa Estefanía Puente en un debate. Con un título inquietante: '¿Nos están robando el futuro?', la respuesta del director del Albergue Municipal y Casa de Amparo de Zaragoza lo es más.

¿Tenemos futuro?

No.

¿Así de duro?

Ofrecemos datos. Tenemos una pobreza estructural que afecta a ocho millones de trabajadores.

¿En España hay ocho millones de trabajadores pobres?

Son datos oficiales. Son pobres porque están en situación de precariedad, de interinidad. Eso hace que estén obligados a vivir el presente, nos hemos conformado con sobrevivir, no hay posibilidad de ahorrar ni proyectos de futuro. Ni a nivel individual ni a nivel colectivo.

El primer cuatrimestre cerró con un nivel histórico de empleo.

No hay más empleo que antes, está más atomizado. Hay más puestos de trabajo, pero menos horas trabajadas, cuidado. Insisto en que no tenemos futuro. A nivel individual, porque vivimos al día. A nivel colectivo, porque no nos atrevemos a hacer nada nuevo, no digo revolucionario, solo nuevo. Tenemos miedo a la crisis, a que se cabreen los mercados, a que se vayan las empresas. Y luego nos preocupa la natalidad.

Asturias pide un plan para frenar la sangría demográfica.

Cuando se piensa que la demografía se puede resolver con medidas de conciliación... Claro que son imprescindibles, pero hace falta empleo estable. El único plan demográfico que puede servir a Asturias es crear trabajo estable. A Asturias y a todo el país. Mi hijo, por ejemplo, ha tenido que emigrar para encontrar trabajo acorde a su formación y con buen salario. Igual que su novia. Como ellos, miles de jóvenes. No hay mejor plan de natalidad que acabar con la precariedad laboral, justo lo contrario al mantra que repite el Fondo Monetario Internacional: flexibilizar el trabajo, rebajar el sueldo y el gasto público.

Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ese hubo borrachera.

Cuando habla de borrachera de gasto público, Montoro olvida que en 2008 no teníamos más gasto público que el resto de la Unión Europea. Que antes, como ahora, estamos por debajo de la media. El problema de España no fue el gasto público, sino la deuda.

¿La deuda?

Si, el coste de la deuda estaba en el 7% en 2008. Era un porcentaje asumible. Ahora hemos llegado a pagar un 18%. Ese incremento viene en que hemos tenido que asumir como gasto público el coste de una deuda privada: el rescate bancario.

El PP niega el rescate.

Ya... Pues a Montoro le doy otras cifras, en diciembre pasado se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley de la Dependencia. En ese momento, gastaron 4.500 millones en rescatar las autovías privadas de Madrid. En rescatar una inversión privada que salió mal. Si les hubiera salido bien, se hubieran forrado solo los inversores, pero como salió mal, lo pagamos todos los españoles.

¿Qué tiene que ver con la Ley de la Dependencia?

Que lo hicieron con el argumento de que les obligaba la ley. Pues si hubieran dedicado solo 1.500 de esos 4.500 a cumplir otra ley, la de la Dependencia, hubieran acabado con toda la lista de espera, que afecta a más de 150.000 personas. Y creado 90.000 puestos de empleo directos. De ellos, 2.700 en Asturias. Eso sí que hubiera favorecido la natalidad. Pero hay más ejemplos.

Diga.

La Plataforma Castor. Nos ha costado 1.500 millones y no ha servido para nada. Sí, para generar temblores en Castellón. Si esos 1.500 millones se hubieran dedicado a la Ley de la Dependencia, ya he dicho el resultado: fin de la lista de espera y 90.000 empleos directos. Para el PP somos manirrotos con el gasto público cuando se trata de servicios sociales, pero no cuando se trata de apoyar a inversores privados. Y luego dicen que son liberales.

La mentira de los presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado salen adelante.

(Se desespera). Son la gran mentira. Nos han vendido que con el pacto entre el PP y Ciudadanos se incrementa en 430 millones el gasto social. No es verdad. Solo hay un incremento del 0,8%. Después, dentro de la cifra de la que hablan, tampoco es verdad que haya un aumento. Por ejemplo, el plan contra la pobreza lo financia la Unión Europea. Insisto en el inicio de nuestra charla: no tenemos futuro porque hay miedo a que las empresas se vayan. Y solo hay que ver sus beneficios.

¿Altos?

Ahí tenemos a las empresas del Ibex-35 con incrementos de los beneficios del 30 y el 40%. Pero, oye, luego se monta un escándalo si, por ejemplo, los empleados de hostelería de Aragón piden un incremento del salario del 2,5%. ¿Sabe lo que eso supone? 200 euros más al año.

Un famoso chef defiende que los becarios no cobren.

Hace años, en la asociación ya lo dijimos: Acabarán cobrándonos por trabajar. Un famoso chef lo defiende ahora. Es una indignidad total. El puesto de aprendiz está regulado perfectamente: las horas de trabajo, de aprendizaje y el salario que conlleva. Lo otro es esclavitud.