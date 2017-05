Más de veinte años velando por tu descanso

Aunque en cuestiones de descanso, para todo el mundo resulta obvio lo importante que es contar con un buen equipo de colchón y somier, base o canapé, la mayoría de nosotros desconoce que no se trata tanto de marcas o precios, como de contar con un equipo de descanso personalizado. Y es que cada persona es un mundo, también a la hora de dormir.

Bajo este punto de partida Zoe Confort lleva 23 años asesorando y ofreciendo equipos de descanso a medida. Convertidos en todo un referente en el sector y avalados por los más de 15.000 clientes que han depositado su confianza y “su sueño” en ellos, hoy hablamos con su propietario, Carlos Hurtado, quién nos da las claves para escoger el mejor colchón.

-Necesito cambiar mi equipo de descanso ¿Por dónde empiezo?

Lo más esencial es conocer qué tipo de colchón le resulta más cómodo, es decir la firmeza, ya que hay colchones firmes, medios y suaves. A partir de ahí son muchos los factores que se han de tener en cuenta para la correcta elección, así que lo mejor es ponerse en manos de un especialista, ya que en ocasiones hay factores que al cliente se le pasan por alto y resultan esenciales.

-¿A que se refiere?

Cuando alguien nos visita con la intención de comprar un nuevo equipo de descanso, nuestro primer objetivo es tener la mayor información posible para asesorarle correctamente. Y para eso hay que tener en cuenta no solo factores como la edad, el peso o la altura, sino también saber si la persona duerme sola o acompañada, cuantas horas suele dormir, la posición en la que duerme, como le gusta la cama (firme, media o suave), si pasa mucho calor, ya que hay variedad de tejidos y materiales, (como la viscoelastica con gel frio inyectado, con carbono, etc). En este sentido, hasta el hecho de saber cómo está orientada la habitación para conocer sus condiciones atmosféricas, resulta importante para acertar en la elección.

-Ya tenemos la información, ¿cuál es el siguiente paso?

Una vez valorada la información el siguiente paso es ofrecer varias opciones que se adapten a sus necesidades, y a su bolsillo, y para lo cual contamos con una amplia selección de marcas punteras como Pikolín, Bultex o Relax que ofrecen una garantía de materiales de calidad, duraderos y confortables. Colchones tecnológicamente avanzados, diseñados con la ergonomía al servicio del descanso y maximizando sus atributos para un óptimo comportamiento térmico. Nuestra gama de equipos en exposición es muy amplia, así que el cliente puede ver y probar diferentes modelos y gamas de primera mano.

-Por lo que veo una correcta atención al cliente es esencial

Así es, además de factores como la profesionalidad y la variedad de productos, el modelo de negocio de Zoe Confort se basa especialmente en la atención al público. En este sentido ofrecemos un servicio lo más personalizado posible, ya que de él depende en buena medida la correcta elección del equipo de descanso. Nuestra máxima es encontrar el equipo de descanso que mejor se adapte a las necesidades de cada cliente, y ofrecemos además un excelente servicio postventa en caso de que pudiera surgir algún problema. Este es nuestro punto fuerte, ofrecer el mejor servicio al cliente.

-No obstante tengo entendido que la relación calidad-precio es otra de sus señas de identidad…

Es cierto, tenemos los mejores precios, pero no por ofrecer artículos de menor calidad, sino porque igualando producto, es decir misma marca y modelo, ofrecemos siempre el mejor precio. Y cuando el proveedor no nos permite bajar el precio ofrecemos regalos como la almohada, el cubre colchón, etc.

-Y ya para despedirse, a Zoe Confort le avalan 23 años de trayectoria y más de 15.000 clientes en toda Asturias ¿Cómo se consigue llegar a estas cifras?

Trabajando y siendo profesionales. Es cierto que ha día de hoy ya somos un referente en el sector pero la reputación de una empresa se consigue con el tiempo, así que para nosotros el hecho de contar con el respaldo de nuestros clientes es la mejor demostración de que estamos en el buen camino.