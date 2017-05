500 firmas para lograr comer en el cole

Hugo y Borja son hermanos. Tienen cinco y tres años. Viven en Nieres, un pueblo situado a poco más de diez kilómetros de Tineo. Hugo lleva dos años yendo al colegio El Pascón del municipio tinetense. El próximo curso, su hermano Borja comenzará las clases en el mismo centro pero no tendrá derecho a transporte ni a comedor escolar. La Administración asegura que le corresponde el aula de El Pedregal, que pertenece al CRA Eugenia Astur-Espina, situada a unos quince kilómetros de Tineo. Su madre, Ana Fernández Rojo, no conforme con esta decisión, inició una recogida de firmas en la plataforma Change.org. Su petición lleva reunidas cerca de 500 firmas. «Quiero que Borja pueda acudir al mismo centro que su hermano mayor, con los mismos derechos básicos: transporte y comedor gratuitos», añade. Es, precisamente ésa la batalla que libra en estos momentos: conseguir que Borja disfrute de las mismas condiciones que su hermano.

Reagrupación rural

Todo este kafkiano galimatías, según explica la madre de los menores, es consecuencia de la reciente reagrupación de colegios rurales. Su hijo mayor, Hugo, matriculado antes de la modificación, tiene consignado geográficamente un colegio que ahora no le corresponde al más pequeño, pese a compartir domicilio. La batalla de esta madre tinetense comenzó cuando acudió a matricular a Borja. «No pasó por mi cabeza que siendo dos hermanos, a cada uno le correspondiese un colegio diferente», detalla Ana Fernández a EL COMERCIO. Su intención era mantener a sus hijos en el mismo centro. «No entiendo por qué tienen que ir a colegios diferentes. Ahora, parece ser que sí hay plaza en El Pascón, donde está estudiando Hugo, algo que al principio le negaron.

Pero no acaban ahí los problemas», lamenta. La familia de estos niños tiene que gestionar el transporte para que el pequeño Borja pueda asistir a clase cada día. Además, tendrán que costear los gastos de comedor de su hijo de tres años. «Nuestra queja es simple: ¿qué diferencia existe entre ellos?, ¿por qué uno tiene derecho a transporte y comedor gratuito y el otro no?», cuestiona Ana Fernández. La voluntad de los padres de matricular al niño en otro colegio diferente al asignado acarrea estos inconvenientes. «Carece de lógica tener que pagar por el transporte y el comedor de un hijo cuando acude al mismo colegio que su hermano. No lo entendemos, la verdad. Nos gustaría que fuese público y, por tanto, gratuito», denuncia la madre de Borja.

Ana Fernández matiza que en su decisión pesa, sobre todo, no distorsionar la organización familiar y que la escolarización de sus hijos en diferentes centros no suponga una diferencia de socialización entre hermanos. «No me importó en ningún momento que mi hijo pequeño tuviese que ser matriculado en una escuela rural, de pueblo. Respeto mucho los colegios rurales. Mis motivos son distintos y no hay más que los que ya comenté», aclara la tinetense.

La familia espera ser apoyada por la Administración educativa. «Creemos que algo se tiene que poder hacer. Me niego a aceptar que seamos los padres quienes tengamos que hacer frente a estos gastos. Tiene que existir una alternativa», insiste.