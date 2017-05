«La mortalidad por insuficiencia cardiaca se ha reducido en más del 50%»

Hace apenas tres décadas ni siquiera había un medicamento que mejorara el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardiaca. Treinta años después, los avances en el abordaje de esta patología -una de las primeras causas de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto sanitario en España- han sido de tal magnitud que se ha conseguido reducir el número de fallecimientos por esta causa «en más del 50%. Es una reducción espectacular y a la que nunca se le ha dado mucho valor», asegura el cardiólogo del HUCA y expresidente de la sección de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) José Luis Lambert.

Para llamar la atención sobre una enfermedad cuya incidencia, pese a la mejoría de los tratamientos, sigue aumentando, la Sociedad Europea de Cardiología viene celebrando desde hace unos cinco años el Día de la Concienciación sobre la Insuficiencia Cardiaca. En realidad, son tres días: del 5 al 7 de mayo.

La insuficiencia cardiaca se produce cuando el corazón no es capaz de mantener su función, es decir, no puede llenarse ni bombear la sangre de forma eficiente, «por cualquiera de las causas que le enferman: una lesión en una válvula, una lesión de las coronarias , arritmia, bloqueo, una lesión propia del músculo cardiaco, hipertensión arterial, diabetes... Al final terminan dañando el músculo y provocando insuficiencia cardiaca», expone el doctor Lambert. «Llega un momento en que independientemente de lo que se haya tenido, sea un infarto, una lesión de una válvula o una lesión propia del miocardio, por ejemplo tras un tratamiento oncológico por un cáncer de mama, se acaba produciendo una insuficiencia cardiaca».

Esta dolencia afecta sobre todo a la población mayor de 60 años -de hecho, es «el principal motivo de hospitalización» entre este colectivo- y, como queda dicho, a personas que hayan sufrido previamente otras enfermedades del corazón. Las causas más frecuentes son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y el consumo de tabaco y alcohol. «Las mismas que los factores de riesgo coronarios», apunta el cardiólogo del HUCA.

Vida sana

¿El consejo? «Que hagan vida sana, eviten los factores de riesgo, hagan caso de su médico y tomen el tratamiento correcto». Defiende además el doctor Lambert que el mayor número de enfermos se traten de otra manera, con fármacos e introduciendo cambios en su forma de vida -por ejemplo, eliminando la sal de la dieta-, para evitar tener que recurrir a dispositivos de asistencia ventricular -bombas mecánicas- o tener que realizar un trasplante de corazón.

Muy importante también para estos pacientes es desterrar por completo el consumo de alcohol. Porque, subraya el cardiólogo, «eso que se dice de que un poco de alcohol es bueno para el corazón no es verdad. El consumo moderado baja el colesterol malo, pero el alcohol es un cardiotóxico y, en cualquier dosis, disminuye la fuerza del corazón. Y si ese corazón está ya débil o dañado, beber uno o dos vasos de vino al día es tan malo que puede ser la diferencia entre que uno responda al tratamiento o no. No hacen falta grandes cantidades de alcohol para dañar el músculo cardiaco», añade.

Con motivo del Día de la Concienciación sobre la Insuficiencia Cardiaca, Lambert incide en la importancia de ampliar el conocimiento sobre esta enfermedad entre la población, los gestores y los propios profesionales sanitarios. Considera imprescindible mejorar «la coordinación a todos los niveles asistenciales, tanto desde la Atención Primaria, enfermería, Atención Especializada y la superespecializada». Y, como el resto de sus colegas en este día, reclama más medios para el tratamiento de estos enfermos.