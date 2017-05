El Principado reprocha al Cepesma la recogida de un halcón en Gijón

Un pollo de halcón peregrino ha sido el último motivo de enfrentamiento entre la Dirección General de Recursos Naturales y el Cepesma. Miembros de la Guardería de Medio Rural devolvían ayer este ejemplar, perteneciente a una especie protegida, al nido del que se había precipitado el miércoles en Gijón. El halcón peregrino había sido recogido por el colectivo Fauna Urbana, que lo derivó a continuación al Cepesma.

Medio Rural se presentaba ayer en la sede que la entidad tiene en Luarca para hacerse cargo del ave. Una vez efectuada la exploración física en el parque zoológico La Pajarera, en Gijón, el pollo fue reintroducido en su hábitat. Con el incidente finalizado, Recursos Naturales recordaba que el suyo es el único organismo autorizado para la atención de estos ejemplares. Del mismo modo, apuntaba que los ciudadanos deben dirigirse al 112 cuando se encuentren ante situaciones que afecten a los animales. Luis Laria, presidente de Cepesma, respondía así a la puntualización del Principado: «Un amplio sector de la sociedad no confía en ellos porque ven que llaman al 112 y no les hacen caso». Laria señalaba, además, que la Guardería solo actúa sobre especies protegidas y «en días laborables». Como ejemplo, el presidente de la entidad apuntaba que ayer mismo localizaron tres gaviotas y una paloma heridas y abandonadas en las calles de Gijón.

«Reiteramos que mientras el Principado no actúe sobre un animal, lo vamos a hacer nosotros», defendía. No obstante, Laria recomendaba a los ciudadanos llamar en primer lugar al 112, «aunque a veces les digan que no tienen competencia y no les hagan caso». «Nosotros llevamos veinte años recuperando animales, si nos llaman vamos a atenderlos aunque el protocolo no esté en marcha», expresaba en relación al convenio que, tras un año y cuatro meses de espera, sigue sin formalizar con la Consejería.

El polluelo de halcón peregrino causante de la discordia no fue el único ejemplar de esta especie aparecido en Gijón en los últimos días. El jueves, otras dos aves fueron devueltas a su nido por miembros de la Guardería, en colaboración con la Policía Local.