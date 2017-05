Madres que rompen barreras

La literatura ha reflejado las innumerables caras de la maternidad. Desde la madre dominante de 'La casa de Bernarda Alba' hasta aquella que sufre la pérdida de su hija 'Paula', pasando por 'La tía Tula', que, sin tener descendencia propia, adquiere ese rol al desvivirse por los retoños de su hermana. Aunque el refrán reza: 'Madre no hay más que una', lo cierto es que los perfiles son tan múltiples como los tipos de familia. Y la sabiduría popular recuerda que cada una es un mundo. Hoy, Día de la Madre, cinco mujeres relatan su experiencia con la maternidad.

Noelia Busto y Eva Menéndez

«Mereció la pena el dinero gastado para ser madres»

La historia de Noelia Busto y Eva Menéndez es una historia que se salta todos los tópicos. Estas dos asturianas, de Cudillero y Pravia, respectivamente, se conocieron hace una década, cuando a la primera la contrataron en la empresa donde trabajaba quien, años más tarde, se convertiría en su mujer. «Siempre habíamos tenido parejas masculinas», explica Noelia. Pero la química entre ambas era evidente y, pese a que Eva vivía con su novio, la relación entre ambas pasó a ser algo más que una amistad. «Un día, de repente, me dije: «Algo me pasa, no es amistad. Y Eva lo mismo, aunque llevaba tres años con su pareja. Nunca queríamos que acabase el día de trabajo», recuerda Noelia. Tras varios altibajos, superaron todos los obstáculo que encontraron en el camino y finalmente contrajeron matrimonio en 2011.

«Nos casamos porque queríamos tener niños y disfrutar ambas de los mismos derechos», subraya. Primero, fue Eva, que ahora tiene 43 años, la que se sometió a tratamientos de fertilidad. Pero tras seis inseminaciones y una fecundación in vitro, no logró el deseado embarazo. Dadas estas circunstancias, Noelia, que tiene 35, decidió acudir al Centro de Fertilización In Vitro de Asturias (CEFIVA) para intentar quedarse encinta. Tampoco fue fácil, pero lo consiguieron. Y hace tres años llegó al mundo Adrián. Hace dos meses, Noelia y Eva dieron la bienvenida a su segundo hijo, Héctor. «No me quiero sentar a echar números, pero mereció la pena todo el dinero gastado y el doble», afirma esta madre.

A Eva «se le olvidó todo cuando los vio, es superniñera», relata Noelia para explicar que las penas de su pareja por no poder tener hijos biológicos se disiparon de un plumazo. Este Día de la Madre será muy especial, no solo porque es el primero con Héctor, también porque coincide con su bautizo.

Marta de Diego

«Vine con un niño en los brazos y tres en la barriga»

Marta de Diego y su marido, Juan Vilanova, ansiaban ser padres. De modo que, hace dieciocho años, viajaron a la República Dominicana para traer consigo a Miguel, que por aquel entonces tenía diez meses. Su deseo era adoptar a dos niños, pero no pudo ser. Poco se imaginaban al emprender el viaje que regresarían a España como familia numerosa. «Vine con un niño en los brazos y tres en la barriga», comenta divertida Marta.

La noticia la recibieron «muy bien, fenomenal, estábamos encantados», asegura. El embarazo, a pesar de ser múltiple, «fue muy bueno, no estuve ni un solo día en reposo». Carmen, Inés y Lucía, que ahora tienen dieciséis años, nacieron totalmente sanas. «Mi sensación es de haber criado cuatrillizos. Íbamos con sillas dobles, de gemelos», ya que la diferencia de edad entre el mayor y las trillizas es muy escaso. Indica Marta que una buena organización es clave en la crianza de una familia numerosa.

«La gente sabe que nunca hemos estado agobiados porque siempre hemos sido muy organizados», añade. Asimismo, afirma que nunca tuvo «momentos de decir: 'buff, qué horror'», aunque cuando eran pequeños no tenía un minuto libre. En los primeros meses de vida de las trillizas, las cuñadas de Marta se turnaban para ayudarla a darles los biberones. «La familia se implicó muchísimo», reconoce.

Por si las atenciones que requieren cuatro niños fueran pocas, esta madre sacrificó horas de sueño para continuar su formación. «Cuando acostaba a los niños, me ponía a estudiar y así conseguí sacar las oposiciones» y acceder así a un puesto como psicóloga en el Principado. El Día de la Madre en su casa será, a buen seguro, concurrido.

Maite Ordóñez

«Nunca les dejamos que nos llamen papá y mamá»

'¿Quieres tener menos tiempo para ti y ser más feliz?' fue el lema de la campaña que cambió la vida de Maite Ordóñez. «Piensas que es necesario hacer algo, echar una mano y más hablando de niños; si no están contigo, se crían en un centro», declara esta vecina de Oyanco (Aller) que hace seis años se inscribió, junto a su marido, en el programa de acogimiento familiar de Cruz Roja. Sus dos hijos, que tienen 14 y 25 años, se mostraron encantados con esta decisión.

«El mismo día que nos dieron la idoneidad, nos llamaron y nos dijeron que había un bebé que, a los tres días, saldría del hospital y necesitaba una familia», recuerda Maite. Así que se estrenaron como familia de acogida muy pronto. El recién nacido se quedó cuatro meses en su hogar. La separación fue dura, pero la superaron. «Hay que aceptar que tenemos mil despedidas muy duras en esta vida, y hay que aprender», declara.

El duelo pasa y Maite y su familia han acogido a cinco niños más en estos años. «Cada vez que nos sentimos preparados, volvemos a repetir experiencia», asegura Maite. Pone de manifiesto que cuidar de estos niños le aporta «tranquilidad». Le reconforta saber que los pequeños que pasan por su hogar «van a saber qué es una familia». Su experiencia le ha permitido comprobar que los menores que viven en centros dependientes de la Administración «son críos muy fríos e institucionalizados».

Es importante, recalca Maite, seguir ciertas pautas a la hora de convertirse en familia de acogida. «Nunca les dejamos que nos llamen papá y mamá porque luego la despedida es más dura», subraya. Ahora, hay una pequeña en su hogar que les llama «tato y tata». Eso sí, todos tienen muy claro «que les vamos a cuidar y proteger».

Loli Parajón

«Fui a fisios, curanderos y brujas para tratarme»

A Loli Parajón le ha quedado el hábito adquirido de arreglarse cada día después de toda una vida de trabajo cara al público. Esta gijonesa de 63 años trabajó como peluquera en un negocio de Los Moros. Sin salir de esa misma calle, cambió de tercio y abrió la zapatería Casino, que también tuvo una réplica en Menéndez Valdés. Pero la procesión va por dentro y los dolores también.

Loli, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Discapacitadas de Asturias-Amdas La Fonte, padece fibromialgia, estenosis de canal, dos hernias discales y el síndrome de cola de caballo. Los primeros síntomas comenzaron a manifestarse cuando tenía 39 años. Entonces tenía una ajetreada vida laboral y, además, era madre de una hija adolescente. «Empecé con mucho dolor en el cuello y los brazos; fui a fisios, curanderos y brujas», relata. Pero hasta que no acudió a la consulta de un reumatólogo, no dio con el diagnóstico correcto.

A su delicado estado de salud, se sumaba la incomprensión, por desconocimiento, por parte de su familia. «Nadie entendía la enfermedad en mi casa. En la mayoría de las casas, la familia no te comprende», señala. Su hija, Natalia, ha comenzado a tener síntomas similares a los suyos. «Ahora lo entiende porque lo tiene ella», indica Loli. A pesar de los males, ambas festejarán juntas el Día de la Madre. Una celebración que será doble porque Natalia cumple 41 años.