Un cartel enfrenta a las asociaciones de padres y madres separados

‘Educa a tu hijo para que respete a las mujeres... Y a tu hija para que le reviente los huevos al primer imbécil que le levante la voz’. Éste fue el contundente mensaje que originó ayer la polémica entre las asociaciones de mujeres y hombres separados de la comunidad. La publicación en una conocida red social de una fotografía –que muestra a una anciana haciendo el signo de la cigua– con este texto y bajo el epígrafe ‘insinuaciones sarcásticas’ desató la ira de la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias (APFS Asturias).

El colectivo mostró «su más enérgico malestar por el desafortunado texto publicado en el perfil de Facebook de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias». Su presidente, Luis Manuel López, señaló que las únicas formas para acabar con la violencia «deben ser el diálogo, el respeto y la tolerancia». Así las cosas, consideró que «hacer lo contrario es ir en una dirección totalmente errónea». Ante el malestar generado, dijo, «no nos vamos a mantener en silencio y, por supuesto, nadie debería apoyar jamás ni económicamente, ni socialmente actitudes semejantes».

Aunque la AFPS aseguró «entender el sarcasmo, incluso la broma», esta publicación no la valoraron como tal. «Imaginémonos, por un momento, que esto lo pone una asociación compuesta únicamente por varones, ¿qué estaría pasando? ¿sería o no violencia de género?», apuntó López. El colectivo afeó a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas que «bromee con textos semejantes» en una red social «abierta a todo el mundo». De modo que López instó a las mujeres, «en virtud de la ayuda, apoyo y respeto a las personas que sufren y son asesinadas, a que, además de borrar dicha foto con el comentario mencionado, no se vuelva a repetir tan desafortunado proceder».

Pero el mensaje se mantuvo en el perfil de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. Su presidenta, Jessica Castaño, no quiso avivar la controversia. «Nunca entramos en polémicas con esa asociación, no tenemos relación con ella y ni siquiera compartimos mesas de debate», aseguró. «Pueden decir lo que quieran, pero nosotras seguiremos la misma línea que hemos llevado durante treinta años», añadió. Castaño explicó que miembros de la otra asociación se habían quejado en la red social, por lo que fueron bloqueados. «Si no te gusta, no entres. No nos leas. No nos sigas. No busques polémicas insultantes», expusieron las mujeres separadas en su página. Además, negaron que incitaran al odio: «Simplemente pretendemos que nuestras hijas o nietas no se crean que la vida es de color de rosa».