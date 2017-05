«¡Fuera, fachas de mierda!»

El autobús de Hazte Oír no ha logrado hoy circular por las calles de Oviedo tras sufrir la rotura de varias lunas al ser apedreado por un grupo de encapuchados en una gasolinera de Pola de Lena, poco después de entrar en Asturias.

El colectivo, cuyo autobús iba pintado con el lema 'Dejad a los niños en paz', había convocado inicialmente a los medios de comunicación en una estación de servicio de Siero para cambiar posteriormente el lugar de encuentro por la gasolinera de Pola de Lena donde se ha producido el ataque.

A su llegada a la estación de servicio, un pequeño de grupo de personas que portaban una bandera arcoíris, entre los que figuraba el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, han increpado a los miembros de HazteOir entre gritos de "caraduras", "fascistas" y "no tenéis respeto".

Cuando los integrantes del colectivo regresaban al vehículo, un grupo de encapuchados han comenzado a lanzar piedras contra el autobús que han causado la rotura de algunas de algunas lunas lo que le impedirá seguir circulando, según un portavoz de HazteOir.

De forma paralela varias decenas de personas se habían concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo para protestar por la visita del autobús y se han desplazado después hasta la sede del registro municipal, situada a escasos metros, a la que han acudido los representantes de HazteOir para entregar un manifiesto.

Entre gritos de "fuera, fuera" y de "fachas de mierda" de los congregados, el portavoz de la asociación, Miguel Vidal, ha accedido a las dependencias del Ayuntamiento de Oviedo para entregar una copia del manifiesto elaborado por su organización en el que piden que se respeten los derechos de los niños en el ámbito educativo.

Según Vidal, que ha asegurado rechazar "todo tipo de violencia", el objetivo de su organización es que las leyes de educación afectivo-sexual que ya han aprobado once comunidades autónomas "no sean obligatorias" y que en ese ámbito "no decidan los gobiernos sino las familias".