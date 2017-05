Hazte Oír dice que rechaza «todo tipo de violencia»

Los miembros de Hazte Oír han explicado hoy, tras el ataque sufrido por su autobús en Pola de Lena, que la organización ha decidido evitar la confrontación y subir al vehículo. Fue en ese momento, han explicado, cuando esas personas, unas veinte, decidieron apedrear el vehículo, golpeando a la una de las lunas y arrancaron uno de los limpiaparabrisas del vehículo. Una de las piedras alcanzó al conductor.

Los miembros de Hazte Oír se dirigieron entonces a Oviedo, donde tenían previsto hacer llegar su manifiesto. Allí, varias decenas de personas se habían concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo para protestar por la visita del autobús y se han desplazado después hasta la sede del registro municipal, situada a escasos metros, a la que han acudido los representantes de HazteOir para entregar un manifiesto.

Entre gritos de "fuera, fuera" y de "fachas de mierda" de los congregados, el portavoz de la asociación, Miguel Vidal, ha accedido a las dependencias del Ayuntamiento de Oviedo para entregar una copia del manifiesto elaborado por su organización en el que piden que se respeten los derechos de los niños en el ámbito educativo.

Según Vidal, que ha asegurado rechazar "todo tipo de violencia", el objetivo de su organización es que las leyes de educación afectivo-sexual que ya han aprobado once comunidades autónomas "no sean obligatorias" y que en ese ámbito "no decidan los gobiernos sino las familias". Ante la polémica suscitada, el autobús de Hazte Oír ha abandonado el Principado.

Hazte Oir ha llegado a Asturias esta mañana con un nuevo mensaje para denunciar que en once comunidades autónomas españolas se han aprobado leyes que «imponen una determinada educación afectivo-sexual obligatoria a los menores». «Pedimos que se deje a los niños ser niños sin interferir en su desarrollo, en su afectividad y en su sexualidad, puesto que merecen todo el respeto. Por eso nos oponemos a que se les adoctrine en las aulas», asegura la organización en una nota.