«La oficialidad no garantiza nada si no hay un consenso mucho más profundo»

El exsenador del PSC, Carlos Martí Jufresa, director del Seminario para el Desarrollo de la Pluralidad Lingüística en España, ha animado a los partidos políticos presentes en la Junta General a alcanzar un consenso para conservar y promocionar la lengua asturiana, a partir de la realidad sociolingüística de Asturias. "La oficialidad no garantiza nada, sino hay un consenso mucho más profundo", ha añadido.

Martí Jufresa ha sido uno de los comparecientes este miércoles en la Comisión de Estudio del Régimen de Protección del Asturiano y ha respondido a preguntas relacionadas con la experiencia catalana. Ha dejado bien claro, no obstante, que cada comunidad tiene una realidad diferente y que las políticas se han de basar en el conocimiento de esa realidad

En su opinión, preguntado por el diputado de Podemos Asturies Andrés Vilanova, las políticas para conservar y promocionar una lengua han de desarrollarse en tres ámbitos: conocimiento, aprendizaje y prestigio. En este sentido, ha señalado que la oficialidad de la 'llingua' "no garantiza nada", porque "tiene que haber un consenso más profundo".

Ha explicado que en Cataluña, pese a estar "consolidado en todo el espectro político el estatus de la oficialidad, eso no quiere decir que no haya problemas y que la lengua no sea utilizada políticamente". "Las utilizaciones políticas de la lengua acaban siendo perjudiciales para la lengua porque se acaba identificando con algún bando", ha considerado. Nos repele tanto como voluntad de imponer una cultura monolingüe en catalán como al revés.

Para Jufresa, "el tema de la oficialidad es relevante, pero es básico que exista un consenso lingüístico, que todo el mundo se sienta implicado y lo que se acuerde sea asumido por todos". "En Cataluña la fuerza radicaba en un pacto de mínimos y máximos", ha matizado.

Por otra parte, se ha referido a la importancia que, a su juicio, ha de tener el Estado. El Seminario que dirige defiende una Ley de Lenguas estatal que implique a la Administración central en la normalización de todas las lenguas España por "su valor en sí mismas". Tal Ley plantearía soluciones a problemas como el comentado por Vilanova: que en los libros de texto aún se defina a la 'llingua' como un dialecto del castellano.