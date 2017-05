Los sindicatos de justicia amenazan con una huelga ante la situación del sector

La plataforma sindical de justicia formada por los sindicatos CCOO, STAJ, USIPA Y UGT han amenazado hoy con la convocatoria de una huelga indefinida ante la negativa del Principado de atender las reivindicaciones del sector y "llevar a los trabajadores a una situación de discriminación salarial".

En un comunicado, la plataforma indica la predisposición de la mayoría del personal de justicia de Oviedo a secundar una huelga indefinida tras una encuesta realizada por los sindicatos en la que participó el 82% de la plantilla.

"Después de 8 años aguantando al Gobierno de Asturias decirnos no a todas nuestras reivindicaciones y después de haber llevado la situación de discriminación salarial, respecto al personal de la autonomía y al personal de justicia de otras autonomías a la situación más extrema argumentando necedades y mentiras y escudándose en las excusas más bizantinas, el hartazgo se mostrará en forma de huelga general", subraya.

Indica que en la reunión con el consejero de Presidencia y Participación, Guillermo Martínez, le advirtieron de que esta situación podía llegar.

"Sin embargo la obvió, del mismo modo que ha obviado todas nuestras reivindicaciones, lo cual por otra parte no resulta extraño, no siendo tan siquiera consejero de justicia, puesto que tal responsabilidad política no existe en Asturias, donde ni existe consejería, ni tan siquiera viceconsejería de justicia, circunstancia muy singular y que sólo se produce en nuestra Comunidad Autónoma", recalca.

Esta situación demuestra, para los representantes de la plataforma, "el interés del Gobierno asturiano por este servicio público esencial y las condiciones de su personal".

La plataforma afirma que "nada más lejos" de su voluntad está perjudicar los intereses de la población asturiana "paralizando un servicio tan esencial como la justicia".

"Desde la plataforma sindical intentaremos evitar esta situación, apelando a la negociación de buena fe que es la única forma de evitar el conflicto. Conflicto que sólo tiene un responsable. El Gobierno asturiano", asevera.

Según el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, las conversaciones sobre el complemento autonómico para los 1.300 trabajadores del sector en Asturias se iniciaron hace un año y medio y "en breve" el Gobierno convocará a los sindicatos a una nueva reunión "con ánimo de alcanzar un acuerdo".

Martínez, que ha eludido dar cifras sobre el coste que supondría pero que ha recordado que dicho gasto no figura en los presupuestos de este año, ha incidido en que el Gobierno mantiene la misma voluntad en el caso del complemento destinado a los 180 empleados de los juzgados de violencia de género por las circunstancias de especial dificultad de sus labores y que existía hasta 2012.