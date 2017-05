'Ventanilla única' para atender a las familias de las víctimas de violencia

Asturias tendrá una 'ventanilla única' para las familias de las víctimas mortales de la violencia machista. Los centros asesores de la mujer, repartidos por quince concejos asturianos, serán el referente para la atención, la protección y la gestión de las ayudas a los parientes de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex. «Para no marearles».

Así lo aseguró ayer la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, tras presidir la reunión extraordinaria de la comisión institucional. Un ente que comparte miembros con el Observatorio de Violencia, como la Delegación del Gobierno, Fiscalía o los colegios de abogados de Gijón y Oviedo, pero que incluye a las direcciones generales de Justicia e Interior, así como a la de Salud Pública y a la Federación Asturiana de Concejos. La comisión está preparando el protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las familias de mujeres víctimas de violencia. «Queremos tenerlo listo este mes».

Se trata del protocolo que marcará la intervención oficial «después de un asesinato machista. Todos estamos de acuerdo en que no se puede improvisar, así que hemos decidido que sean los centros asesores de la mujer los que coordinen la respuesta». Las abogadas de estos centros serán las encargadas de llamar «a los colegios de abogados de Gijón y Oviedo para tramitar la asistencia jurídica que necesiten. A los colegios les hemos pedido que no ofrezcan solo servicios de Penal, sino también de Violencia de Género». Una asistencia que ya se estaba ofreciendo, «pero ahora queremos coordinar la atención, para que las familias no vayan ventanilla por ventanilla».

Protección sin denuncia

Una reunión que sirvió para conocer que «en algunos municipios españoles, la víctima de maltrato tiene problemas para recibir ayudas, ya que su maltratador sigue empadronada con ella en la vivienda y se niega a darse de baja». En Asturias no hay ese problema, aunque la Federación Asturiana de Concejos emitirá una instrucción «para que la víctima pueda dar de baja a su maltratador presentando la sentencia o la orden de protección». Unas víctimas que también tendrán una protección especial en Asturias, sin necesidad de interponer denuncia. «En el grupo de trabajo del Observatorio hemos dado de plazo hasta el 20 de mayo para aportar propuestas».