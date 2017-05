El Principado garantiza la calidad de las aguas y la defensa del litoral tras la pérdida de banderas

El portavoz del Gobierno asturiano salió ayer en defensa de «la calidad de las aguas» y de la conservación del litoral tras la pérdida de banderas azules, al pasar de dieciocho a quince este año. «Asturias tiene playas espléndidas por su calidad y su preservación», remarcó Guillermo Martínez, a lo que se une un nivel de preservación de la costa «seguramente sin comparación con ningún otro territorio».

Así, al margen de «incidentes aislados» y de «algún problema ocasional del que nadie puede estar libre», Asturias, insistió, «puede presumir de algunas de las mejores playas de España» para las que existen, además, una colaboración autonómica y municipal en materia de socorrismo superior al de otras comunidades costeras. A su juicio, el hecho de que Asturias cuente este año con quince banderas azules -un dato que «no es malo» y que repite el obtenido en 2015- tiene «una importancia relativa».

Frejulfe (Navia), San Pedro de Bocamar (Cudillero) y Santa María del Mar (Castrillón) se incorporan al listado confeccionado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Por contra, perdieron su distinción las de Arnao y San Juan de Nieva (Castrillón), Los Quebrantos (Soto del Barco), Salinas (Valdés), Rodiles (Villaviciosa) y Luanco (Gozón). También se quedó sin esta certificación, después de 21 años, el Puerto Deportivo de Gijón. No obstante, el consejero de Presidencia recordó que las banderas azules, pese ser un distintivo «consolidado» y que aporta «un plus turístico», no constituyen «un medidor oficial».

Vertidos en Rodiles

Fue la primera playa con bandera azul en Asturias, pero este año el arenal de Rodiles no podrá presumir de tal distintivo. La Adeac se basa en la posibilidad de la llegada de vertidos desde la depuradora. Unos hechos que el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, niega por completo. El regidor se basa en un informe de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que acredita que las instalaciones cumplen con la normativa europea. Dicho documento fue elaborado con la intención de dar contestación a una carta de emplazamiento por un proceso de infracción por incumplimientos en materia de aguas, en el que estaban incluidas numerosas instalaciones del país.

En él, se recoge que «el efluente de la EDAR de Villaviciosa» cumple los valores de concentración y «los requerimientos sobre las muestras que exige la directiva europea». Vega defendió que «Rodiles reúne todas las condiciones para seguir siendo una de las mejores playas de España». Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado a la Adeac una aclaración sobre su decisión. De obtener respuesta, esta podría ser comunicada ante el Foro de la Ría, tras una petición de la Coordinadora Ecologista de Asturias para que se lleve a cabo una reunión con el fin de que se aclare este tema.

«Dejadez» en Castropol

El Partido Popular de Castropol, por su parte, criticó el «suspenso rotundo en materia de turismo» obtenido por el concejo «ante la dejadez del equipo de gobierno socialista». Mientras que en 2016 «conservaba dos banderas azules y una distinción 'Sendero Azul', en 2017 tan solo se mantiene la bandera de la playa de Penarronda», que comparte con Tapia de Casariego. Castropol perdió la bandera azul de la playa de Arnao y la distinción del paseo costero Castropol-Figueras.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General del Principado también hizo referencia ayer a este recorte en las certificaciones. El diputado Armando Fernández Bartolomé denunció que la pérdida de banderas azules en las playas asturianas obedece «a la desidia administrativa» a la hora de mantener y vigilar la calidad de los arenales.

El parlamentario preguntará en el pleno de la Cámara al consejero de Turismo, Francisco Blanco, sobre las medidas que tiene pensado aplicar para paliar la pérdida de estos sellos de calidad. La pregunta se centrará en casos como los de Rodiles y Luanco y, también, el Puerto Deportivo de Gijón, con el «daño al rendimiento turístico» que supone ante el inicio de la temporada turística.