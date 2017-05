«Esta distinción es un estímulo y una responsabilidad»

La institución académica asturiana desplegó ayer toda su liturgia de los actos solemnes para acoger como nuevos doctores, con el máximo grado, el de Honoris Causa, al constitucionalista italiano Alessandro Pace y al nefrólogo en Pediatría de origen chino, aunque nacionalizado estadounidense, James Chan. Que ambos distinguidos «sean de dos especialidades tan diferentes como el Derecho y la Medicina y de dos países tan alejados entre sí como Italia y Estados Unidos pone de manifiesto la proyección multidisciplinar y el sentido universal de nuestra institución. La Universidad no conoce más fronteras que los límites del conocimiento humano», destacó el rector, Santiago García Granda durante su intervención.

Tanto a Pace como a Chan les une una estrecha vinculación con la Universidad de Oviedo que se remonta a cerca de tres décadas en ambos casos. El italiano visitó la región hace treinta años invitado por el Área de Derecho Constitucional, con la que ha mantenido una sólida colaboración desde entonces. La relación de James Chan con la Universidad de Oviedo se mantiene desde el año 1985, a raíz de la primera estancia como becario Fulbright del profesor Fernando Santos -que actuó como su padrino en el acto de imposición del Doctor Honoris Causa- en su departamento del Medical College of Virginia. «Ya he venido a Oviedo muchas veces. He hecho muchos amigos aquí y he visto crecer a sus hijos y, ahora, a sus nietos. Volver a Oviedo es pues, para mí, como volver a casa», aseguró el doctor al recoger «con humildad y gratitud» el título concedido por la Universidad.

Las huellas del padre

Fue el suyo un discurso emotivo, personal y sincero en el que habló de sus orígenes familiares -«vengo de una familia de granjeros que vivía en un pequeño pueblo del sureste de China»- y del camino que le abrió su padre, empeñado en aprender la medicina occidental. «Me acuerdo que, de adolescente, solía seguir sus huellas en la arena y soñar con que, yo también, seguía sus pasos y me convertía en médico». No solo ejerció la medicina, también la docencia y la investigación. Tareas que aún hoy le mantienen ocupado. Con él se han formado especialistas e investigadores biomédicos de medio mundo, incluida España. «Investigar es aumentar el conocimiento para ayudar a nuestros pacientes», destacó Chan.

En su presentación, el catedrático de Pediatría Fernando Santos, resaltó la vinculación de Chan con el Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo y aseguró que la línea de investigación que el área de Pediatría lleva a cabo sobre alteraciones de la placa de crecimiento en la enfermedad renal crónica -«por la que nuestro grupo es reconocido internacionalmente»- le debe mucho al nuevo Doctor Honoris Causa y a varios de los investigadores de su equipo. Todo fueron alabanzas para un «universitario ejemplar», como le definió.

También elogiosas fueron las palabras que el catedrático de Derecho Constitucional dedicó a Alessandro Pace, profesor de Derecho Público de la Economía, de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional en diversas universidades italianas. Un «demócrata liberal» que «ha mostrado siempre una enorme capacidad de trabajo y liderazgo». Un hombre que, superados los ochenta años, dio toda una lección «de juventud y de coraje cívico al ponerse al frente» del Comité de Constitucionalistas por el No al Referéndum, celebrado el pasado año en Italia. «Le felicito por su gesto de rebeldía y por su honradez intelectual al defender sus ideas», manifestó el rector tras entregarle el título de Doctor Honoris Causa, imponerle el birrete y entregarle, como a James Chan, el Libro de la Ciencia y la Sabiduría, el anillo, los guantes blancos la medalla de la Universidad de Oviedo. Todos ellos, atributos de su nueva condición.

«Esta investidura representa para mí no solo un honor, sino también una gran responsabilidad. Una responsabilidad que constituye para mi tarea científica un estímulo para ser digno del doctorado conferido», agradeció el constitucionalista italiano.