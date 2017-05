Guardias civiles niegan que les impidieran pedir ayuda en un rescate en los Picos

Tres de los once agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) rechazaron de plano las acusaciones del portavoz de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil, Alberto Alegría, que había asegurado que durante el reciente operativo para recuperar los cuerpos de tres montañeros fallecidos en los Picos de Europa se puso en peligro la seguridad del equipo.

El caso es que Alegría había asegurado que no se llamó al helicóptero del 112 porque la cúpula de la Benemérita en Cantabria quería evitar que «otro cuerpo o institución les robara los méritos». Los efectivos del Greim rechazan que los mandos se negaran a llamar al helicóptero y uno de los agentes indicó que, «como especialista en montaña, me duele ver que se ha utilizado el resultado de un complejo operativo para reivindicar una serie de cosas. Esto desprestigia el nombre de la Guardia Civil y del Greim de Potes».

La propia jefatura de la Benemérita en Cantabria criticó las acusaciones vertidas por la Agrupación Unificada de la Guardia Civil y apuntó que «todo se hizo bajo estrictos criterios técnicos. Fueron los especialistas que estaban sobre el terreno los que dieron las directrices y en referencia a ellas se aportaron todos los medios que nos pidieron».

Es más, uno de los agentes del Greim que alzan ahora la voz y que participaron en el citado rescate explicó que «la decisión se tomó por consenso de todos los especialistas que formaban el operativo, así que los que no formaron parte de él que no opinen y menos que cuenten mentiras». Otro apuntó que «lo dicho no deja más que entrever las demandas y reclamaciones de una persona en particular y no la de los que formamos parte de la unidad», lamentando además la imagen que se está trasladando a la sociedad y a las familias de los tres montañeros fallecidos.

La Agrupación Unificada de la Guardia Civil también criticó las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Greim en Potes. La cúpula del cuerpo en Cantabria sí reconoció ciertas deficiencias e informó de que hay un proyecto para su reforma que espera esté redactado este año.