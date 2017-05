Los padres de la concertada piden medidas para conciliar en el «macropuente» de noviembre

La Confederación Católica de Padres (Concapa) no ve con buenos ojos el «macropuente» de cinco días que el calendario escolar del próximo curso incluye para noviembre. La Consejería de Educación estableció una nueva jornada no lectiva, el 2 de noviembre (jueves), que unida al 1 de ese mes (festivo nacional) y al 3 (que fijó como Día del Profesor), además del fin de semana, librará a los alumnos de acudir a las aulas por un periodo de cinco días seguidos. La portavoz de la Concapa, Sandra Ruiz, aseguró ayer que «este macropuente no lo vemos muy adecuado» por las complicaciones que implicará para «la conciliación familiar y laboral». Así, señaló que espera que la consejería que dirige Genaro Alonso aplique «medidas en todos los colegios» para facilitar esa conciliación. «Antes de asumir que se puedan quedar en casa, hay que programar actividades, de ocio y artísticas, en los centros en esos periodos», recalcó.

Ruiz aclaró que considera que «está muy bien ese descanso en el trimestre» y que «con medios para conciliar, incluso lo vemos razonable» pero insistió en que antes de llevar a cabo estos planteamientos «se debería empezar la casa por los cimientos y adoptar alternativas para las familias». Su homóloga en la Federación de Padres Manuel Virgós, Clara Díaz, expresó una postura muy distinta. «No tenemos ningún reparo y si coincidió en noviembre fue circunstancial, es perfectamente asumible. Para conciliar, es necesario un debate de mayor calado. Todo pasa por dinero y no de que una fiesta caiga en un puente», defendió.

Y por parte del sindicato Otecas, de la concertada, Rosa Pérez, también apoyó el puente planificado para noviembre. «Es lógico y positivo equilibrar los trimestres», indicó tras apuntar que «esos días pueden servirles de descanso o para reforzar y recuperar materia».

Los sindicatos docentes de la escuela pública, pese a que criticaron que la consejería no ha contado con sus propuestas para la elaboración del calendario escolar, también defendieron el puente programado para noviembre porque «será bueno para el alumnado ya que supone un respiro en un trimestre de 77 días», explicó Emma Rodríguez, portavoz de Suatea y presidenta de la Junta de Personal Docente, entidad que integra además a las organizaciones FETE-UGT, Anpe, CC OO, Central Sindical Independiente y de Funcionarios y CSI. Gumersindo Rodríguez, de Anpe, indicó que «este descanso a mitad del primer trimestre hará los periodos más equilibrados. Era el más largo de los tres y es oportuno». Y puntualizó que aunque «se habla de cinco días, son tres porque el sábado y el domingo nunca fueron lectivos».

Dos lectivos en septiembre

Las organizaciones sindicales, de la escuela pública y de la concertada, así como los representantes de las familias, echaron en falta en este calendario la consideración de dos días lectivos, el 1 y el 4 de septiembre, al coincidir la celebración de los exámenes de recuperación con las labores de organización de la temporada lectiva por parte del profesorado.

Emma Rodríguez explicó que «es una petición de los directores de Secundaria». «Por eso, en la pública propusimos retrasar el inicio del curso al 15 de septiembre, en lugar del 13 cuando se fijó para Secundaria, y adelantar su término al 22 de junio en vez del 25».

Gumersindo Rodríguez añadió que «es necesario porque el 30% de los profesores son interinos y se acumula la multitarea. No pedimos tanto mover fechas como que se consideren lectivos esos días». Desde FETE-UGT, Maximina Fernández también lo defendió «para dar más tiempo al personal docente a temas burocráticos». Y en Otecas reconocieron que «empezar el día 13 en la ESO es muy ajustado por el tema burocrático. Lo demás es una oscilación de fechas».