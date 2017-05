Los científicos defienden la tolerancia cero con el consumo de alcohol al volante

La ingesta de alcohol permitida para conducir reduce la agudeza visual un 4%. Con esa premisa, Tráfico se plantea reducir a cero la tasa de alcoholemia. En principio, para los conductores noveles. Aunque si fuera por la comunidad científica, la prohibición sería para todos. «Apoyamos todas las medidas que se tomen contra el consumo de alcohol. En España somos muy permisivos, parece que no pasa nada por beber, pero con cada borrachera se poda parte del cerebro, que puede acabar como un bonsái».

Francisco Pascual Pastor no dio margen a la duda ayer en Oviedo. El presidente de Socidrogalcohol (sociedad cientifica española de estudios sobre el alcohol), que celebra hasta hoy sus XLIV Jornadas Nacionales en el Auditorio Príncipe Felipe, se mostró muy duro con «lo normal que nos parece beber». «No podemos decirle a los menores que el alcohol es malo y, luego, permitir la publicidad de bebidas alcohólicas en los deportes. Son cosas incompatibles», dijo este médico, con más de treinta años dedicado al tratamiento del alcholismo y otras adicciones. Con su vicepresidente, Josep Guardia, y por el investigador del National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional contra el Abuso de Droga) de Estados Unidos, Iván Montoya, exigió a los medios de comunicación «apoyo en la lucha contra el alcoholismo. Beber no produce borracheras, son comas y sobredosis, como el resto de las drogas. No es divertido».

De hecho, recordó el caso de la niña de doce años fallecida por un coma etílico en noviembre en San Martín de la Vega. «Murió en un descampado, bebiendo con amigos, y la Policía dijo que no era la primera vez que la habían llevado a su casa ebria. Eso no puede ser. La responsabilidad de que los menores beban es de las familias y no se puede permitir que la eludan».

Guardia explicó que, además de la muerte y daños irrecuperables, el alcohol es «una droga. Su consumo hace que se active la dopamina, que genera sensación de bienestar. Pero comienza un círculo vicioso. Cada vez hay que consumir más para tener esa sensación».

Precisamente, las adicciones eran ayer el tema estrella de las jornadas. «El adicto es un enfermo, igual que quien tiene una diabetes o hipertensión. No se debe estigmatizar a las personas que consumen, porque lo que tienen es una enfermedad».

Una de la que es muy difícil curarse cuando, explicó Montoya, la sociedad se alía para convertir en divertido «el consumo de marihuana. Que se permita su consumo con efectos terapéuticos incrementa los casos de adicción».Asegura que «en Estados Unidos hay una epidemia de sobredosis por consumo de opiáceos», en referencia a los fármacos usados como calmante. «Su consumo se ha disparado en todo el mundo. En España, un 84%», precisó Pascual, quien advirtió que no deben ser recetados «como calmantes». Y añadió que la Administración debe recortar su uso y el paciente negarse a tomarlo: «Al médico hay que decirle que para el dolor no queremos opiáceos, sino paracetamol».