Los sindicatos piden que se retire la norma que limita a tres años los contratos de los interinos

La redacción del punto 19.2 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que pretende limitar a tres años los contratos del personal temporal de las administraciones públicas y que no se puedan encadenar sucesivos contratos, está dando más de un quebradero de cabeza a los servicios jurídicos de los diferentes sindicatos. Ni que decir tiene que los sectores más afectados en Asturias son el sanitario y el educativo. El primero cuenta con unos 12.700 trabajadores temporales, mientras que los interinos en Educación alcanzan los 3.000, que ahora temen perder su empleo.

Aunque cada uno tiene su punto de vista, los sindicatos sí coinciden en solicitar la retirada de ese artículo del citado proyecto presupuestario o, al menos, modificarlo en el sentido de que se permitan estas contrataciones temporales. Muestra de esta preocupación es la mostrada por Noelia Coya, de la Asociación de Docentes Interinos de Asturias (ADIA), que reclama una redacción del artículo que indique «a qué sectores afecta y en qué condiciones. Estamos preocupados, porque si se cumple la peor previsión, sería un ERE encubierto, prescindiendo de la gente con más experiencia». El colectivo tiene claro que su reivindicación es «la consolidación del empleo, no de las plazas. En otras circunstancias se permitió y habría que ver cómo hacerlo».

Movilizaciones

UGT remitió una carta al consejero de Educación para que exija que no se aplique el artículo

La postura de Suatea es más radical, pues llega a avisar de movilizaciones. Isabel González apunta que este artículo indica que «la duración del contrato no podrá ser superior a tres años en todo el sector público, no solo la enseñanza». En su opinión, eso implica «una rotación permanente. En Educación será impresionante y en Sanidad no se puede ni imaginar». El que esas plazas salgan a concurso cumplidos los tres años «no significa que quien la tenía apruebe el examen. Pero ¿qué pasa con las especialidades que no se convoquen?», apunta González. Suatea pretende que se retire este artículo del proyecto de ley y, en caso contrario, «ya estamos pensando en convocar movilizaciones en todo el sector público», aseguró.

El punto de vista de ANPE es diferente. Gumersindo Rodríguez indicó que «hemos presentado una enmienda para que el artículo incluya explícitamente la no aplicación al colectivo docente porque sus particularidades así lo exigen». Pero es más, considera que «no es de aplicación al personal docente interino, porque no hay una relación de puestos de trabajo, se hacen contratos anuales y los destinos son distintos cada curso». ANPE también exige una oferta de empleo público coordinada en todo el Estado para que no haya trasvase de efectivos. UGT ya tranquilizó a sus afiliados con una carta en la que les avisaba de que la posible aplicación al personal docente «es inconstitucional, por los principios de igualdad y mérito. Además, no se trata de contratos de obra, sino de uno que va desde el 1 de septiembre al 31 de agosto», explicó Maximina Fernández. Por eso, cree que a estos trabajadores «no se les puede limitar la contratación».

El miércoles se reunirá la Comisión de Personal de la Conferencia Sectorial de Educación, a la que asistirá el consejero asturiano, Genaro Alonso. Por eso, Fernández le remitió una carta «para instar al ministerio a iniciar negociaciones para establecer un sistema transitorio en la función pública que permita cumplir el acuerdo de estabilidad del empleo, así como negociar la coordinación de las convocatorias de oposiciones, abordar la situación de los mayores de 55 años y dejar sin efecto este artículo del proyecto». Todos los sindicatos confían en que las negociaciones que están llevando a cabo los partidos políticos en el Congreso de los Diputados echen para atrás esta controvertida norma.

En la rama sanitaria también hay preocupación. Así lo reconoce Juan Vila, de UGT, que indica que hay varias interpretaciones de ese artículo. «Si con veinte años de interino te dicen que se acaba, claro que hay preocupación, pero si se trata de eliminar la temporalidad escandalosa que hay en el país y convocar oposiciones cada dos años, puede ser bueno. Hay que ver el contexto». Vila apunta la necesidad de «ver qué salida se da» a los interinos afectados.

Sin prejubilaciones

CC OO ya presentó enmiendas para que donde indica que se prohíben las contrataciones se diga que se podrán autorizar. Alejandro González explica que la actual redacción acabaría «con los contratos relevo a los 61 años, porque habría que hacer un contrato de cuatro años y la Seguridad Social no lo autorizaría. Se acabaría la jubilación parcial para el personal de la administración pública». El sindicato pretende garantizar las interinidades y se pregunta si tras un contrato de tres años «¿se puede seguir en el puesto si te toca por puntuación?». Además, González llama la atención sobre el coste de esa medida, porque «todos los trabajadores que cesaran tendrían derecho a cobrar el paro».

El Simpa aún no ha debatido este documento, pero Ángel Colmeiro apuntó a la ambigüedad de su interpretación. «Debería estar complementado con la obligación de las comunidades a convocar traslados y promoción de plazas». Colmeiro advierte de la posibilidad de que se trate de «orillar la jurisprudencia» tras las últimas sentencias, por lo que dice que el 19.2 es «un artículo envenenado».

Por otra parte, la Junta de Personal Funcionario y los comités de empresa de Personal Laboral dependientes de la Administración regional se concentraron ayer ante la Junta General para reclamar la vuelta a la jornada laboral de 35 horas. Fue la primera de una serie de movilizaciones que llevarán a cabo este mes para que el Ejecutivo regional cumpla con una proposición no de ley aprobada hace un año.