51 casos de hepatitis A en cuatro meses

Las autoridades sanitarias asturianas confirman que la región sufre la onda epidémica de hepatitis A más grave de la última década. En los cuatro primeros meses de este año se registraron en el Principado 51 casos de esta enfermedad. En términos absolutos, son las áreas sanitarias V y IV -las que corresponden con Gijón y Oviedo- las más afectadas, con 23 y 14 casos respectivamente. Sin embargo, si se tiene en cuenta la tasa de personas infectadas por cada 100.000 habitantes, al área sanitaria de Gijón -con una tasa de 7,7 casos por 100.000 habitantes- le seguirían en incidencia las de Jarrio -con tres casos, pero una tasa de 6,5 por 100.000 habitantes- y Langreo, con cuatro casos y una tasa de 5,4.

La onda epidémica de hepatitis A llega a todas las áreas sanitarias de la región, con excepción de las de Cangas del Narcea y Arriondas, según los datos facilitados por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado, y es un hecho constatado también «en otras comunidades españolas y en parte de Europa desde el verano de 2016 para acá», apunta su responsable, Ismael Huerta.

Para hacerse una idea de su incidencia basta señalar que, en todo el año pasado, se registraron en Asturias quince casos. Este año ya son 48 hombres y tres mujeres los contagiados. La mayor parte tienen entre 20 y 50 años. Solo seis de los afectados superaban esa edad. Por debajo de los veinte no se produjo ningún contagio.

Cuarenta casos en 2009

Hace diez años se registró en la región otra onda epidémica, pero de menor alcance de la que se está viviendo en la actualidad. Así, en 2008 se tuvo constancia de 26 personas contagiadas, cifra que aumentó hasta las cuarenta un año después y que en 2010 volvió a bajar hasta las 26. Como ocurre ahora, se habla de onda epidémica y no de brote porque los casos no están agrupados en el tiempo -«tenemos tres o cuatro a la semana, como mucho»-, se dan en zonas distintas y no hay una relación aparente entre ellos.

Afortunadamente, de los 51 casos detectados en lo que va de año solo dos se consideraron graves, aunque aproximadamente la mitad de los afectados requirió ingreso hospitalario. Una afección hepática intensa conlleva ciertas complicaciones, como aumento de la bilirrubina en sangre, ictericia, obstrucción de la eliminación de la bilis y una afectación del sistema nervioso central. «Los casos más graves pueden llegar al coma y existe la posibilidad teórica de que, si no se trata adecuadamente, se pueda producir el fallecimiento. Pero no hemos tenido ningún caso de muerte en muchos años», tranquiliza Huerta.

La recuperación de estos pacientes es lenta. Puede llevar, según el caso, entre uno y cuatro meses. «Un síntoma general es la sensación de cansancio, la dificultad para hacer cosas», señala.

Transmisión feco-oral

¿Cuáles son las vías de contagio? «El virus de la hepatitis A se elimina por las heces, está presente en el entorno del ano y entra por la boca. Es lo que denominamos una transmisión feco-oral», explica el responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica. La principal forma de contagio es, por tanto, un contacto íntimo entre personas. No tiene por qué ser expresamente a través de una relación de tipo sexual, «pero no cabe duda de que ése el contacto más íntimo que puede haber entre personas», apunta el responsable de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de Gijón, José Antonio Varela.

Aunque la hepatitis A no está catalogada como enfermedad de transmisión sexual, según los datos recogidos por la Consejería de Sanidad del Principado, la mayor parte de los 51 casos de hepatitis A registrados este año en la región afectaron a varones que mantuvieron sexo con hombres.

El incremento de casos en Asturias comenzó a hacerse visible a partir de la semana 47 del año pasado, es decir, en torno al mes de noviembre. Dice Ismael Huerta que, pese a que no está comprobado del todo, contemplan la posibilidad de que este hecho esté relacionado con la celebración de la fiesta del orgullo gay de Amsterdam, el pasado verano, y con el viaje de turistas británicos a España que propiciaran un aumento de las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo. Porque se ha comprobado que también en Inglaterra se está dando un repunte de casos de hepatitis A. «No sabemos cómo se relacionan unos casos con otros, pero por los perfiles genéticos de los virus que se analizaron vemos que estamos ante el mismo perfil». Hay que tener en cuenta que el periodo de incubación de la hepatitis A es muy largo, puede llegar a alcanzar hasta cerca de dos meses.

El contagio feco-oral, señala Ismael Huerta, se podría evitar mejorando las medidas de higiene en las relaciones personales, con un gesto tan sencillo como lavarse bien las manos con agua y jabón tras ir al cuarto de baño. Eso limitaría las posibilidades de contagio de forma indirecta.

Hay otra segunda vía de transmisión, muy habitual en el pasado pero que ahora mismo se limita a los países no desarrollados: por la ingesta de agua y alimentos contaminados con heces de un enfermo.

La enfermedad se puede transmitir desde una semana antes de que, en la persona infectada, comiencen a aparecer los primeros síntomas. Una vez manifestados, «en dos o tres días ya no hay transmisión», aclara Huerta.

Intervenir en el entorno

Cuando se detecta un caso, además de someter al paciente a tratamiento, se intenta «intervenir lo antes posible con las personas más cercanas de su entorno, ofreciendo una protección mediante inmunoglobulina o una vacuna» para prevenir la transmisión. La limitación es que estas medidas ven reducida su efectividad cuando han transcurrido dos semanas de exposición a la enfermedad.

En este sentido, hay otra cuestión a tener en cuenta. Y es que, la población con más de cincuenta años en su mayoría pasó la hepatitis A en su infancia y «está inmunizada de por vida».