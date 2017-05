Las obras en la 'Y' encienden el debate en Asturias

Ha sido un día y medio de obras, desde la madrugada del martes hasta la tarde hoy, que se han visto acompañado de atascos especialmente tediosos durante el primer día del corte de parte de un carril en la A-66, más conocida como la 'Y', en sentido Gijón - Avilés. Por si esto fuera poco, un accidente de tráfico complicaba el propio martes aún más las cosas para los miles de conductores que, a diario, circula por la autopista que une Oviedo, Gijón y Avilés. Fueron ellos los que se llevaron la peor parte, llegando tarde a sus destinos pese a que se había anunciado con anterioridad el corte por reparación del firme, situado aproximadamente a un kilómetro de la bifurcación.

No obstante, y aunque no es la primera vez que esto ocurre cuando se hacen obras en la congestionada vía, el debate se trasladó rápidamente al ámbito político donde, Principado, Gobierno central y partidos de la oposición se han lanzado acusaciones por lo que algunos consideran falta de previsión y otros un intento de encender un debate inexistente. Ya ayer, Izquierda Unida mostraba su indignación por la falta de planificación en las obras y llegaba incluso a pedir la destitución «inmediata» del delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, y del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. «Es inaceptable. Asturias se merece un respeto», decía el diputado de la formación Ovidio Zapico. «Solo desde el máximo desprecio a nuestra comunidad autónoma se pueden ejecutar obras en una arteria principal justo en mitad de la semana, que es cuando se provocan los efectos más graves entre las decenas de miles de trabajadores que todos los días circulan por esta vía», dijo.

En la misma línea se expresaba el propio Gobierno regional. Esta misma mañana, el portavoz Guillermo Martínez señalaba que las obras de mejora de la autopista deberían haberse hecho en fechas con menor intensidad de tráfico. Con todo, apuntó que el problema de «saturación» que sufre la infraestructura es de más calado y, como remedio, urgió dos actuaciones: el tercer carril previsto para la 'Y' entre Matalablima y Lugones y su enlace a la altura de Robledo con la vecina AS-II. «Hace falta un aumento de la capacidad de la autopista», opinó Martínez al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, pidiendo apoyo político y social al impulso de estas actuaciones.

La respuesta por parte del Gobierno central fue contundente y llegó a través del propio delegado, Gabino de Lorenzo. Tras pedir «disculpas» por los trastornos que causan las obras, ha querido matizar no obstante que son «tres días de sacrificio, en los que hay alternativas suficientes». A su juicio se trata de tareas que es «necesario» acometer. «Si se hacen obras, porque se hacen, y si no se hacen, porque no se hacen... la cuestión es quejarse», opinó De Lorenzo en Oviedo.

No obstante, y pese a que la polémica se ha vuelto a desatar, el debate no es nuevo ni parece cerrarse. Ya en 2016 el Ministerio de Fomento lanzó tres obras similares a lo largo del año. Las dos primeras fueron entre semana, provocando colapsos similares. La administración alegó que las organizaba de esta forma porque «existe una restricción de la Dirección General de Tráfico que impide hacer las obras en fin de semana», según recordó la delegada provincial, Raquel Casado ante las voces críticas. En concreto se refería a una resolución que la DGT emite cada año, marcando «medidas especiales de regulación de tráfico» para asegurar la fluidez del mismo. Como principio general reclama suspender las obras los fines de semana «salvo autorización expresa por necesidades de urgencia». A este precepto se acogió el propio ministerio para ejecutar de viernes a domingo el tercer arreglo de 2016, en Lugones.