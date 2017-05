El presidente de las banderas azules critica la falta de implicación del Principado

El Principado de Asturias hizo pública la última actualización de la calificación sanitaria del agua de baño de las playas asturianas y explica que cinco de los seis arenales que se han quedado sin bandera azul tienen una calidad excelente, mientras que en la restante es buena. Eso no lo pone en duda José Ramón Sánchez Moro, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), entidad que concede las banderas azules, sino que apunta que los municipios afectados están incluidos en la lista Q15 de la Unión Europea por incumplir la Directiva de Aguas Residuales Urbanas y que la resolución de esos incumplimientos no fue acreditada o no lo fue a tiempo. Y añadió que en algún caso el problema se pudo haber solventado si el Principado tuviera un representante en el jurado de la concesión de las banderas (solo hay dos comunidades ausentes).

Sánchez Moro, que aseguró que nunca un puerto o ayuntamiento asturiano pagó por tener una bandera azul, sí pide una aportación simbólica al Principado para ayudar a sufragar los 6.000 euros que cuesta hacer los análisis de los arenales de la región. El resto de comunidades, según indica, aporta un total de 155.000 euros, a los que habría que añadir otros 35.000 de la Administración central. Sánchez Moro indicó que «queremos tener un interlocutor con el Principado. No es por dinero, aunque valdría una cantidad simbólica para salvar la cara ante otras comunidades. Pero sobre todo es por la participación».

El presidente de Adeac asegura que «en el Gobierno de Asturias nunca hubo interés» por las banderas azules, pero explica que la participación de un representante del Ejecutivo regional sería fundamental para ayudar a los ayuntamientos a resolver cualquier duda.

Sánchez Moro lamenta especialmente lo ocurrido este año con la playa de Rodiles (Villaviciosa). Resulta que el municipio está en la mencionada lista Q15, pero los informes del Principado asegurando que el problema de la depuración estaba solucionado «llegaron el pasado jueves»; demasiado tarde.