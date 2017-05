173 años de vocación y servicio

«Les despedimos con el agradecimiento de haber cumplido y cuidado de la bandera y dándoles las gracias por todos los servicios prestados. Esta es y será vuestra casa para todo lo que necesitéis». Esa casa, el acuartelamiento ovetense de Rubín, acogió ayer la celebración del 173 aniversario de la Guardia Civil, un acto en el que se impusieron las condecoraciones a los funcionarios que pasan a la situación de retirados después de toda una vida formando parte del instituto armado.

La conmemoración estuvo presidida por el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, quien consideró que «Asturias es una de las regiones más seguras del mundo, y no solo por los números y las cifras, sino también por la sensación de seguridad de los ciudadanos y de los visitantes».

Estuvieron también presentes el coronel jefe de zona de Asturias, Francisco Javier Almiñana; el teniente coronel jefe de la Comandancia de Oviedo, Luis Germán Avilés; el teniente coronel jefe de la Comandancia de Gijón, Francisco Javier Puerta; y el director general Tráfico, Gregorio Serrano, además de compañeros de la comandancia y familiares. Respecto al personal externo de la Benemérita, fueron distinguidos Raimundo Rodríguez Roca, coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3 de Cabo Noval; Adoración Peñín, fiscal de Tráfico de Asturias; y al director general de la corporación Masaveu, José Luis San Agustín Canal. A todos ellos se les reconoció la colaboración que prestan de forma habitual con la Guardia Civil.

El guardia Joaquín González Fernández fue el encargado de hablar en nombre de sus compañeros que en el último año han alcanzado la jubilación. «Han sido 43 años de trabajo; una vida dura, muy dura, en la que sabías cuándo empezabas a patrullar pero no cuándo ibas a regresar a casa, eran otros tiempos, de largar jornadas y de muchas horas de trabajo invertido con verdadera vocación», dijo, no sin antes tener un emotivo recuerdo «para todos aquellos compañeros que ya no están entre nosotros».