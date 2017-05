La espera para resonancias pediátricas es de dos años, sostiene Podemos

El diputado de Podemos en la Junta General del Principado, Andrés Fernández Vilanova, ha cargado este jueves contra el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, por no publicar los tiempos de espera real relativos a las consultas y procedimientos diagnósticos. En el debate que ha mantenido con Del Busto en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, Fernández Vilanova, ha afirmado que el procedimiento para publicar esa información es sencillo y que si el consejero no lo hace es por "miedo" a que trasciendan determinadas situaciones. "Si no los publica, nos llevaría a pensar que puede tener usted miedo de que se conozcan los datos de listas de espera para resonancia magnética pediátrica, que alcanzan en la mayoría de los casos los dos años", le ha reprochado Fernández Vilanova a Del Busto.

El consejero asturiano, sin embargo, ha acusado al diputado de Podemos de "falsear la verdad radicalmente". Del Busto ha dicho que su departamento está configurando paso a paso "el portal de transparencia más completo del país".

Según ha dicho Del Busto, no existe ninguna ley que obligue a las comunidades autónomas a publicar nada, ya que el decreto de 2003 sólo les emplaza a mandar los datos al Ministerio dos veces al año.

Por otro lado, el debate se volvió más tenso cuando el consejero se refirió a la "filtración" a los medios de comunicación de las conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga las listas de espera. "Ya vio usted el poco éxito que tuvo cuando alguien, que creo que todos sabemos quién es ese alguien, les filtró el borrador de las conclusiones", ha apuntado.

Esa frase del consejero provocó la petición del turno de palabra con Fernández Vilanova, que le exigió que dejase claro que no se refería a él como el filtrador. "Alguien ha filtrado la información a los medios, no puedo confirmar que haya sido usted... Así nos lo han comentado los medios", se limitó el consejero a responder, lo que provocó la protesta entre las filas de Podemos.