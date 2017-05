El Puerto Deportivo de Gijón perdió su bandera azul por la falta de una rejilla

Varios fueron los problemas que hicieron que el Puerto Deportivo de Gijón perdiera su bandera azul. Según explicó José Ramón Sánchez Moro, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que entrega las distinciones, «el varadero no tiene una rejilla perimetral para la limpieza de las embarcaciones». Según parece, los responsables del puerto fueron advertidos de esto varias veces, «porque las limaduras de los cascos de los barcos, con metales pesados, barnices, etcétera, acaban en el agua. Tiene que haber una rejilla perimetral para los residuos sólidos peligrosos. Es un problema medioambiental», indicó Sánchez.

Pero hay más asuntos. «Al ser un puerto tan abierto al público, hay cosas difícil de solucionar, porque les roban extintores, no es fácil el acceso a los pantalanes porque se les puede colar gente, y hay muchos ruidos procedentes de discotecas y de botellones. Es un puerto emblemático y puede volver a tener la bandera azul», aseguró el presidente de Adeac.

En cuanto a las playas que perdieron su distinción, se debió a que estaban incluidas en la lista Q15 de la Unión Europea por haber incumplido la Directiva de Aguas Residuales Urbanas. Si bien Luanco no se presentó este año a optar a la bandera azul, la de Rodiles la perdió porque la documentación que indicaba que todo se había solucionado llegó la semana pasada. Además, desde Adeac se consideró que había distancia suficiente para que esa posible deficiencia no afectara a la playa de La Ñora, que recibió la enseña sin problemas. Otros municipios intentaron que el Principado les diera informes favorables, pero no lo consiguieron. Son los casos de Valdés, Castrillón y Soto del Barco, con lo que las playas de Salinas-Luarca, Arnao, San Juan de Nieva y Los Quebrantos perdieron la bandera.

Quien sí podría contar con ella en un futuro cercano es Gijón. El presidente de Adeac reconoce la mejoría de la playa de San Lorenzo tras solucionar los vertidos del río Piles, aunque indicó que «quizá sea mejor empezar por otra playa del municipio. Todo es sentarse y ver qué se puede hacer para encontrar soluciones, pero queremos que Gijón, una ciudad emblemática del Cantábrico, esté en el mapa de las banderas azules», explicó José Ramón Sánchez Moro.