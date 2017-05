'Asturianadas' para decorar la nevera

acción

gijón. Si cuando sale de Asturias presume de expresiones de la ‘tierrina’, de esas que no todos conocen al cruzar el Negrón, no puede perderse la nueva promoción que pone a su disposición LA VOZ DE AVILÉS. Se trata de ocho imanes en los que se leen otras tantas palabras y expresiones de aquí y que podrá adquirir por solo un euro más con el cupón del periódico del día a partir de este domingo, 21 de mayo.

La colección comienza con un clásico entre los clásicos, pues en Asturias no se califica a nadie de presuntuoso, se le llama ‘babayu’ y solucionado. Así reza el primer imán de la serie, que continúa los días 23, 24, 30 y 31 de mayo y 6, 7 y 13 de junio. El martes día 23 podrá presumir de la variación asturiana del sistema métrico decimal, donde al milímetro lo sustituye ‘un pelín’. Al día siguiente se pondrá en valor que a los asturianos no nos gusta una cosas, sino que ‘préstanos’. Ponga usted el qué y decida el cuánto. El martes de la semana siguiente, el día 30, la propuesta pasa por la hora de la siesta, en asturiano: echar un ‘pigazu’; y el mes de mayo se despide remarcando que los asturianos no nos sentamos en el regazo porque lo hacemos ‘en cuellu’. Que es diferente aunque parezca lo mismo. La semana siguiente avisa de que aquí no nos hacemos daño, sino que ‘mancámonos’, y que no tenemos mejillas, tenemos ‘papos’. La promoción termina el martes 13 de junio con otro clásico que no podía faltar: En Asturias no decimos ‘voy enseguida’, decimos ‘ya toy ahí’.

Cada una de estas ocho piezas magnéticas mide 7 x 4,7 centímetros, por lo que son perfectas para poner un toque original y de color a la nevera. El diseño lo firma Mara Rodríguez, quien plasmó los mensajes sobre morado, verde, azul, rosa y amarillo.

La promoción es limitada hasta agotar las existencias. Los suscriptores tienen un 20% de descuento en la colección, así que si no lo es, esta es la ocasión perfecta para empezar.