Investigado Alfonso Román López por un supuesto delito de falsedad documental

Nuevo frente judicial abierto en el conflicto del Colegio Oficial de Enfermería del Principado. El grupo de críticos englobados en la Asociación de Enfermería de Asturias se ha querellado contra el actual presidente, Alfonso Román López, y las dos secretarias de la entidad por presunta falsedad documental en la elaboración de la lista con las que el fallecido Emilio Losa concurrió a las últimas elecciones, las de 2016. Según los querellantes, se habría incluido «sin su consentimiento» a dos colegiados, una de Oviedo y otro de Boal, ya jubilado, que nunca llegaron a tomar posesión del cargo «pues no tuvieron conocimiento del procedimiento electoral», sostiene el abogado Alejandro Riera.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha admitido a trámite la querella. La Asociación de Enfermería le instó la semana pasada a citar a los tres querellados, en calidad de investigados, y a varios testigos para tomarles declaración. Sin embargo, la junta directiva encabezada por López ha presentado sendos recursos de reforma y apelación en un ejercicio que el abogado de los críticos considera «una nueva maniobra de dilación».

«Autorización verbal»

«Irregularidad no sé, pero falsedad documental no hubo porque no hay ningún documento», manifestó ayer Alfonso Román López al negar que se hubiera incurrido en un delito. Según él, las personas que componían la lista «me dieron a mi su autorización verbal personalmente». Este consentimiento, añadió, «es suficiente. Así lo dicen los estatutos del colegio».