Hallan los primeros restos óseos en la fosa común de Agones

Cuando parecía que el trabajo y el esfuerzo no iban a cosechar frutos, la suerte cambió. A primera hora de la mañana un equipo de unas cuarenta personas organizadas por la Asociación para la Recuperación para la Memoria Histórica (ARMH) empezó a trabajar en la exhumación de dos fosas comunes en Bañugues y Agones. No fue hasta media tarde que su labor recibió recompensa, ante la mirada de familiares, que no pudieron contener la emoción.

En la localidad gozoniega hallaron un féretro en el que, suponen, están las víctimas que buscan, tres mujeres candasinas tiradas desde el Cabo Peñas durante la Guerra Civil. Por la mañana, el equipo de búsqueda localizó unos restos que, por tratarse de un hombre que además parecía estar identificado, descartaron de su objetivo. Aunque mañana continuarán las excavaciones, los responsables dan por seguro que se trata del objetivo que les llevó a Bañugues.

También por la tarde hubo suerte en Agones, en el concejo de Pravia. Ahí se han encontrado restos óseos -fémures y un cráneo- que, casi seguro, pertenecen a los dos hermanos ‘paseados’ el 24 de diciembre de 1937. Un numeroso público, entre los que se encontraban también familiares de las víctimas, presenció el duro trabajo del equipo, que se prolongó hasta última hora de la tarde.