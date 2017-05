La falta de enlaces y la crisis lastran a la AS-II, que solo ganó un 11% de tráfico desde 2008

Dos autovías tiene hechas el Principado y ninguna la pagó. Los 34 kilómetros entre Mieres y Gijón (AS-I) se abonaron con Fondos Mineros, y de los 24,7 desde Oviedo a Gijón (AS-II) se encargó Viastur, firma integrado por Sacyr con Sánchez y Lago de socio local. Ellos pusieron 125,4 millones en las obras y llevan una década asumiendo el mantenimiento. A cambio facturan un canon por cada vehículo que la utiliza, fórmula conocida como 'peaje en sombra'. Consumido ya el primer tercio del periodo de concesión, son 72,6 los millones que les ha abonado la Consejería de Infraestructuras por ello.

Ambas obras son hijas de modelos en desuso. Lo que queda de los convenios mineros se discute en los tribunales, mientras que las constructoras viven hoy tan apremiadas por los bancos que no pueden adelantar más la inversión de sus obras. Cuando el país no sabía lo que era la crisis, ambas fórmulas funcionaron. Permitieron completar la red donde el Principado atisbaba una necesidad que el Ministerio de Fomento no estaba cubriendo. ¿Acertó en sus previsiones?

La AS-II tiene la respuesta. Acaba de cumplir sus primeros diez años confirmando su bipolaridad: está tan atestada en su inicio como desocupada en el tramo central. Entre Oviedo y Porceyo supera los 31.000 vehículos diarios, lo que hace que las «condiciones de circulación empiezan a ser inestables, produciéndose colas en puntos localizados, dificultando los adelantamientos». Así lo describe el Plan de Infraestructuras del Principado. La causa está en que los dos enlaces a menos de dos kilómetros saturan la vía, sin agotar su capacidad. El principal servicio lo da el tramo Oviedo-Llanera, acogiendo los movimientos de los polígonos de Asipo o el Parque Tecnológico, pero después la vía pierde utilidad. De Pruvia a Veranes tiene la mitad de tráfico, 16.000 vehículos diarios. Hay al menos cuatro carreteras asturianas de calzada simple con tramos más frecuentados.

Ese escaso uso facilita estampas como la que el martes ofrecía este periódico en portada. El viaducto sobre la 'Y' presentaba por encima circulación fluida mientras debajo los conductores se desesperaban, atrapados en una caravana de seis kilómetros. Unas obras para reparar los baches cerca de Serín tenían la culpa. También, quizás, el escaso predicamento que tiene la AS-II para quienes hacen todo el viaje entre Gijón a Oviedo.

Debutar en el peor momento

La infraestructura entró en acción el 13 de mayo de 2007. Ahora está en su máximo histórico y desde 2008 (el primero año completo de servicio) suma un incremento del 11%, notable si se tiene en cuenta el contexto de crisis. El Huerna, por ejemplo, perdió un 19,9% de clientes en el mismo tiempo. Sin embargo, de una autovía de nueva factura que une a las dos ciudades más pobladas se esperaba más. El Principado confiaba en que robase 20.000 vehículos diarios a la 'Y' nada más empezar y lo cierto es que la veterana perdió menos de 10.000 usuarios entre 2007 y 2009 y ni siquiera todo el mérito cabe apuntársela a su nueva competencia.

La crisis estaba empezando a quitar coches de la carretera y sentido a las promesas. La AS-II se estrenó antes de las elecciones autonómicas de 2007, lo que para respetar la ley electoral obligó al candidato Vicente Álvarez Areces a sustituir la tradicional inauguración por una «visita». Aseguró que la siguiente obra sería una AS-III que no pasó del anuncio.

Misma suerte corrieron parte de los accesos proyectados para exprimir la AS-II. El del HUCA se hace ahora, con un lustro de retraso, el de la ZALIA llegó a estar licitado y ahora se considera prescindible, la remodelación de su conexión con la autovía del Cantábrico (A-8) en Roces es una asignatura necesaria por motivos de seguridad, pero los 27,8 millones que requiere demoran su ejecución.

El Principado tiene una solución para impulsar la AS-II. Propone aprovechar el viaducto sobre la 'Y' para ejecutar un semienlace que permita a los conductores que van por la vieja vía pasar a la nueva. Cuesta catorce millones y tampoco quiere pagarlos. Prefiere reclamárselo a un ministerio que lleva años negándose a ello, algo que no resulta del todo inconveniente. A fin de cuentas, incrementar el tráfico de la vía obligaría a la consejería a pagar un canon más alto a Viastur.