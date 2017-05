«Pasamos de tutelar a menores sin recursos a reeducar a los hijos de la clase media»

«Ya sabes, soy tu madre, no tu amiga». Sus hijos, ya adultos, la provocan imitando su eterna cantinela. Una que lleva a rajatabla porque cree que de los polvos de convertirse en 'padres amigos de hijos' han llegado los lodos de las conductas disruptivas de los adolescentes y la cesión de tutelas al Principado. Trabajadora social, Teresa Estrada (San Martín del Rey Aurelio, 1960) dirige la Fundación Cruz de los Ángeles desde 1997. En los últimos diez años, la organización ha tutelado a 1.200 menores y ha ayudado a 11.000 familias. Confiesa que nunca imaginó tener que acoger a hijos de familias pudientes. Y también que cuidar a la infancia es el único futuro de esta región.

¿Qué es la Cruz de los Ángeles?

Una fundación sin ánimo de lucro que tutela a 600 menores y que está presente en Asturias, Cantabria y en Castilla y León. Colaboramos en Madrid, País Vasco y La Rioja. Tenemos acogidos desde recién nacidos hasta universitarios de 22 años.

¿Que su presidente sea Serafín Abilio Martínez significa que tienen el respaldo de la construcción?

No. Es presidente a título personal. Nos ha ayudado muchísimo con su visión empresarial. En las fundaciones pensábamos que la parte burocrática sobraba, y todo lo contrario. Es muy importante dar explicación de todo lo que haces, ser transparentes y estar auditados. A nosotros nos auditan continuamente.

¿De qué viven? En su web aparecen grandes empresas.

Son colaboradoras. Nosotros vivimos de los conciertos con las administraciones, de los socios colaboradores y de algunas herencias.

La dirige desde 1997, pero entró en 1981 ¿Cómo era la fundación?

Muy distinta. La ayuda era más asistencialista. Había que cubrir más necesidades económicas, de personas que lo estaban pasando muy mal. Ayudábamos a las familias, porque siempre defendimos que, por razones económicas, un menor no debe pasar a un centro. Lo que atendemos hoy no tiene nada que ver.

¿Pasaron de proteger a los hijos de familias en riesgo de exclusión a criar a los de la clase media?

¿Criar? No, yo diría que pasamos de tutelar a menores sin recursos a reeducar a los de la clase media.

¿Qué pasó para llegar a esto?

Creo que hubo exceso de protección. Hubo familias que quisieron evitar tanto la frustración a sus hijos que... Solo hay que ver lo que pasa cada mañana.

¿Qué pasa?

Ves a padres y madres cargados con mochilas de sus hijos mientras ellos juegan con la maquinita. «Es que le pesa mucho», dicen. Pues ponle ruedas, pero que la lleve él. Pasamos de eso a dejarle hacer botellón a los 15 porque «lo hacen sus amigos».

Esos padres y madres sobreprotectores ¿son fruto del exceso de disciplina del tardofranquismo?

No. Creo que es fruto de la moda de se 'soy amiga de mi hijo'.

¿Usted no es amiga de sus hijos?

No. Soy su madre. Tienen tan asimilada esa cantinela que hasta me imitan: «Ya sabes, no soy tu amiga, soy tu madre» (canturrea).

¿No es buena frase?

No. Los menores necesitan padres y madres. Tener confianza es una cosa, pero ser colegas, otra muy distinta. No puedes decir «la profesora le tiene manía».

¿Las familias han quitado autoridad a los profesores?

Totalmente. Otro error. Tienes que respetar a la persona que está trasmitiendo conocimientos a tus hijos. Unos conocimientos que le permitirán salir adelante.

¿Imaginó en 1981 que atendería a hijos de familias acomodadas?

Era impensable. Pero es muy bueno que ahora empecemos a reaccionar. Es como antes, que parecía que decir que ibas al psicólogo era algo malo. Pues esto es igual. Si las familias tienen un problema, hay que ofrecerles soluciones. Lo que está claro es que Asturias es la comunidad más envejecida y que los jóvenes que salen a estudiar, no vuelven. Tenemos que cuidar muchísimo a la infancia y a la juventud.

¿Y qué les ofrecen?

Trabajar con ellos y con sus hijos. La adolescencia es pura ebullición y caos, y los críos no necesitan más caos cuando llegan a casa. Necesitan orden. Y aquí lo encuentran.

¿Con qué resultados?

Muy buenos. No voy a decir que hay un éxito del cien por cien, porque eso no existe, pero el programa de convivencia en grupo educativo va muy bien. Los críos reaccionan muy bien al programa. Y las familias, también, porque aquí tienen que hacer reflexión todos.

¿Qué señales de alerta deben ver los padres?

Las contestaciones, el trato. Los adultos debemos tener mucho cuidado, porque los menores reproducen todo lo que ven.

¿Los divorcios influyen?

Si no es civilizado, sí. Siempre digo que los adultos debemos mantener el diálogo siempre. Y que los hijos no vean mensajes contradictorios. Cuando un niño empieza a manejar a su padres a los 6 años, imagine lo que hará de adolescente.

«No van a la calle a los 18»

¿La ley no es demasiado garantista para la familia biológica?

Creo que no. La vía de la familia biológica la tienes que agotar. Ese niño, cuando sea mayor, te va a preguntar qué hiciste para que yo pudiera seguir con mis padres.

¿No lleva a que haya menores que vivan siempre en el sistema?

Eso ahora ha cambiado. Pero hay padres que no pueden hacerse cargo de sus hijos, pero que los quieren mucho.

¿Ha tenido usted menores que han pasado toda la vida aquí?

Sí, pero ahora son los menos. La mayoría nos llegan a los doce o trece años. Y luego están los adolescentes con conducta disruptiva.

Tiene hasta universitarios

Sí. En contra de lo que se dice, el Principado no pone en la calle a los menores cuando cumplen 18 años. Nosotros tenemos a chicos universitarios.

No es lo habitual.

No es cierto que los menores que viven en centros tengan más fracaso escolar. Si me traes a un niño con 13 años de fracaso escolar en su casa no me pidas sobresalientes al año en mi centro. De hecho, estoy totalmente en contra de ese estigma a los 'centros' (se emociona). Aquí no viven 'ni-nis': o estudian o trabajan, pero todos son responsables.

Es el Principado el que hace campañas para desinstitucionalizar.

Lo que hay que hacer es darle una infancia feliz al menor, viva donde viva. Aquí nos volcamos para que tengan el mejor futuro posible.

¿Para reticencia de los públicos?

¡Qué va! Nosotros no competimos con lo público. Somos complementarios. No van a cerrar el Materno porque nosotros tengamos plazas de bebés.