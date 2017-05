El dueño de Igrafo: «Nunca he hecho regalos a funcionarios ni se me ocurriría»

El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedocelebra esta semana el juicio por el presunto fraude fiscal cometido por la empresa Igrafo, una de las causas derivadas del 'caso Renedo' sobre una presunta causa de corrupción. La sesión de la mañana comenzó con las cuestiones previas, en las que el fiscal trató de incorporar parte de la prueba clave del caso, una serie de facturas utilizadas por la Agencia Tributaria para emitir el informe pericial que determinó la magnitud de los impuestos que quedaron sin pagar. Tras las protestas de las defensas, la jueza rechazó utilizar esos documentos y ordenó ceñirse a lo que ya consta en el sumario. También denegó la idea de reproducir las escuchas del caso principal.

«Nunca he hecho regalos a funcionarios ni se me ocurriría», manifestó en el interrogatorio Víctor Manuel Muñiz, uno de los dueños de Igrafo. «Bastante costaba llevar una contabilidad como para llevar dos», agregó su hermano, José Roberto, tambiñen acusado en la causa. Ambos aseguran no haber estado encima de la declaración de impuestos de la sociedad y carecer de formación para ello. «Firmaba pero no revisaba», declaró José Roberto.

Están declarando como testigos las personas a las que, según la Agencia Tributaria, recibieron regalos o liberalidades por parte de la sociedad. Una de ellas es Marta Renedo, quien por primera vez habló en calidad de testigo, lo que le obliga a decir verdad. La jueza no obstante le recordó que no tenía por qué declarar contra sí mismo. Utilizando la prerrogativa, la funcionaria se negó a explicar por qué las facturas de una piscina hecha en su vivienda apareció en la contabilidad de Igrafo. Sí aseguró que su empresa, Implans Mounts, realizó trabajos de digitalización para Igrafo.