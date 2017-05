Planes específicos de atención en salud mental y discapacidad

No solo las familias de las víctimas de violencia de género serán objetivo prioritario del Instituto Asturiano de la Mujer en 2017. También las víctimas con problemas de salud mental, adicciones y discapacidad dispondrán de planes específicos. En 2016, el 10% de las víctimas tenía alguna discapacidad mientras seis necesitaron ser derivadas a Proyecto Hombre por un problema de adicción. Una conexión que se intensificará este año, así como con Salud Mental y el personal del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Almudena Cueto apuntó nuevas medidas, no solo para frenar la violencia, sino para promocionar los recursos para dejar de sufrirla. «Muchas personas no conocen la Casa Malva», asegura.

Y eso pese a que ese centro, además de malva, es un gran edificio en el corazón del barrio gijonés de Montevil. Cruz Roja lo gestiona, como el resto de la red, y el acceso es posible con una llamada al 112 o al 016. O a uno de los quince centros asesores de la mujer que hay en la región. O, como llegan la mayoría, con un aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A partir de ahí, la red de protección se activa.