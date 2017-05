El conductor cántabro, «prudente y experimentado», conocía bien la ruta

«Todavía no conseguimos creérnoslo. No entendemos qué pudo pasar, la verdad, pues era un conductor experimentado, llevaba unos diez años trabajando en la empresa, y bastante prudente». Los compañeros de J. M. B. L., el conductor de camión que ayer perdía la vida a primera hora de la mañana al volcar el vehículo que manejaba a la altura de la localidad peñamellerana de Niserias, se mostraban consternados por la pérdida. Uno de ellos, especialmente afectado, explicaba cómo esa ruta debía haberla realizado él, pero finalmente hizo un intercambio con el fallecido.

Casado, sin hijos, y vecino del municipio cántabro de El Astillero, el chófer se dirigía hacia Cabrales, procedente de Bilbao. Era una ruta que conocía bien, pues «la realizaba tres o cuatro veces por semana», ya que su cometido era el de transportar combustible desde la capital vizcaína hasta la gasolinera cabraliega.En esta ocasión, la fatalidad se cruzó en su camino y no pudo finalizar su trayecto. Se da la casualidad de que su mujer trabaja para la misma compañía de transportes que él.

El suceso causó honda impresión entre los vecinos del concejo de Peñamellera Alta, especialmente entre quienes residen en el entorno de Niserias, pues no es el primer accidente que presencian en el mismo lugar, si bien sí el más grave que recuerdan. «Ya vimos varios golpes aquí, aunque de coches. El problema no es tanto la carretera, que no presenta un mal estado en esta zona, sino en que son muchos los conductores que no respetan el límite de velocidad», lamentaban.