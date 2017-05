Drama y alarma en el Cares

Millán Martínez, gerente del bar La Central ubicado en Niserias (Peñamellera Alta), dormía plácidamente junto a su esposa cuando a eso de las 8.25 horas un gran estruendo le despertó. Alarmado, corrió a la ventana de su habitación, con vistas al Cares, y comprobó cómo un líquido que en un principio confundió con agua pero que en realidad era combustible, se colaba por un lateral del edificio hasta el río. Acto seguido, fue a la parte opuesta de la casa y allí se encontró con una estampa que difícilmente podrá olvidar. Un enorme camión cisterna acababa de volcar junto a su negocio y vivienda, llevándose por delante el quitamiedos y aplastando el vehículo que tenía estacionado junto a la carretera AS-114 que une Cangas de Onís y Panes (Peñamellera Baja).

«Bajé corriendo y me dirigí a la zona donde estaba la cabina, que era un amasijo de hierros, para ver si conseguía encontrar o hablar con el conductor, pero éste no me respondía, por más que le llamaba, y tampoco logré visualizarlo», lamentaba el hostelero poco después del accidente. Durante su desesperado intento por socorrer al chofer, un cántabro de 37 años que responde a las iniciales de J. M. B. L., Millán Martínez resbaló con el combustible desparramado por el suelo y se fracturó una muñeca. Tras volcar, el camión se arrastró unos metros por la calzada hasta terminar empotrándose con el muro del edificio, donde también causo daños.

Pocos minutos después llegaban hasta al lugar varios efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil, técnicos de Protección Civil y de Medio Ambiente, operarios de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y profesionales del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Estos últimos solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor del vehículo, que se encontraba atrapado en la cabina del mismo. Para su excarcelación, los bomberos solicitaron la presencia en el lugar de una grúa con la que poder mover el tráiler y facilitar las tareas de recuperación.

Plan Especial

A las 8.52 horas, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, activaba el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas del Principado de Asturias (PLAMERPA). Mientras tanto, catorce bomberos intentaban, en colaboración con cuatro guardas forestales, dos de Medio Ambiente y operarios de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se empleaban a fondo para conseguir contener el vertido. En total, colocaron una docena de barreras absorbentes, tanto en la zona del río más próxima al lugar del siniestro como en varios tramos aguas abajo. Asimismo, el servicio de emergencias del 112 en Cantabria, que se mantuvo en permanente contacto con el asturiano durante toda la jornada, instaló barreras en el cruce de los ríos Cares y Deva, en la localidad de Molleda, así como en las de Buelles y Unquera.

Finalmente, los técnicos cifraron en 30.000 los litros de combustible que fueron a parar al agua. El camión transportaba un total de 32.000 litros, 5.000 de ellos de gasolina de 95 octanos y el resto de gasóleo A y B, que había cargado en Bilbao y se disponía a depositar en la gasolinera de Cabrales. Pese a la rápida actuación de los efectivos de emergencias, quienes emplearon diferentes materiales, como arena y espuma, para detener el avance del vertido, el amplio boquete que se abrió en la cuba que contenía el combustible hizo que éste se derramase rápidamente a los pocos minutos la mancha ya era visible en las aguas del Cares.

Salmones muertos

El vertido pronto llegó hasta la localidad de Panes (Peñamellera Baja), ubicada a nueve kilómetros del punto donde tuvo lugar el accidente y el olor a carburante se podía apreciar a lo largo de todo el cauce. De hecho, a media mañana se podían contemplar ya algunos ejemplares de trucha y salmón muertos, si bien los pescadores de la zona y miembros de la guardería del Principado se afanaron en rescatar a aquellos que todavía seguían con vida para ponerlos a salvo.

De forma paralela, los trabajos de recuperación del cuerpo del conductor daban finalmente sus frutos a las 11.27 horas, momento en el que los servicios funerarios se hacían cargo de los mismos. Asimismo, sobre las 14 horas los bomberos, ayudados por dos grandes grúas, lograban enderezar el camión para proceder a trasvasar el combustible que aún quedaba en la cuba a otro vehículo cisterna desplazado hasta el lugar.

Finalmente, retirado el camión y controlados los efectos del vertido sobre el Cares, Guillermo Martínez procedía a desactivar el PLAMERPA a las 18.34 horas.