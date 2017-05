José Luis Iglesias Riopedre: «Mi extrañeza es mayúscula»

Tras compartir durante años la dirección de la Consejería de Educación, esta mañana el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y su 'número 2', María Jesús Otero, se han reencontrado en los tribunales, donde estaban citados como testigos en el juicio por el presunto fraude fiscal cometido por Igrafo, junto a APSA, la principal proveedora del departamento. El fiscal y el Abogado del Estado consideran que ambos obtuvieron regalos del contratista, y acusan a este de haberselos deducido. Los dos trataron de acogerse a su derecho a no declarar, pero la jueza les explicó que como testigos, están obligados a decir verdad y solo callar en lo que les pueda perjudicar.

Al exconsejero se le señala por un viaje a Barcelona y otro a Tenerife cuyas facturas aparecieron en Igrafo. Iglesias Riopedre explicó que el primer desplazamiento efectivamente no lo pagó “como no pagaba ningún viaje al que me mandaba la consejería”. Según dijo, acudió a la capital condal a “un congreso, fui a la inauguración, me reuní con el consejero Ernest Maragall y fui a hacer una visita en la consejería”. El viaje a Tenerife “que yo sepa fue un regalo de un grupo de amigos, no se el número de gente”. Iglesias Riopedre se reconoció como “cliente de Igrafo, como consejero de Educación”, pero no encuentra explicación a que las facturas aparecieran en la compañía. “No tengo ni idea, me enteré por la prensa, y ya hice un comunicado en aquel momento, no tenía nada que ver con nada. Jamás hable con Víctor Manuel; mi extrañeza es mayúscula”.

Su exdirectora general, María Jesús Otero, se acogió a su derecho a no declarar ante ocho preguntas y señaló que en Igrafo sus personas de contacto eran un contable ya fallecido y un comercial. “Alguna vez hablé con Víctor por encargo del consejero”, apuntó.