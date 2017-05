«Nunca he hecho regalos a funcionarios ni se me ocurriría»

Uno de los juicios paralelos del 'caso Renedo' comenzó con un alivio para los acusados. Un descuido del juez de instrucción no enmendado a tiempo por el fiscal ha incrementado las opciones de los administradores de Igrafo de salir absueltos de los delitos de fraude fiscal que se les reprocha. El fiscal pide para ellos seis años y tres meses de prisión, mientras el abogado del Estado reclama ocho años. Al preparar las sesiones, el representante del Ministerio Público se percató de que en el sumario faltaba una información esencial. Todo el caso se sustenta sobre un informe de la Agencia Tributaria, del que tienen copia. Pero no fueron incorporadas las miles de facturas en las que se basa aquel examen.

Días antes del juicio, el fiscal que heredó la fase final de este proceso trató de corregir la omisión, aportando los recibos que, según su versión, no pudo localizar en el sumario pese a que «sin duda deben figurar». «Eso es hacer trampas, faltar a la vedad, un fraude procesal», protestó Miguel Valdés-Hevia, abogado defensor de Victor Manuel Muñiz. «Se les olvidó cuando tenían que hacerlo, ahora es tarde», agregó. Atendiendo su queja, la magistrada Paz González-Tascón se negó a considerar los papeles.

La decisión provoca que las declaraciones que se hagan en sala tengan aún más valor. Víctor Muñiz negó «rotundamente» que la empresa tuviera una doble contabilidad. «Si algo caracterizaba a Igrafo fue la trasparencia que siempre tuvo». El 'pajarita' aseguró que «nunca» hizo regalos a funcionarios; «yo no me atrevería», agregó. Tanto él como su hermano José Roberto descargaron toda la responsabilidad de la declaración de impuestos a su contable, A. A., un trabajador ya fallecido.

Marta Renedo declaró como testigo y dijo que su empresa Implans Mounts hizo trabajos para Igrafo. El resto de preguntas las despachó con «no me acuerdo», «no me consta» o «me acojo a mi derecho a no declarar». Ernesto Iglesias, el hijo del exconsejero de Educación, hizo otro tanto. Todos los testigos negaron haber recibido regalos de Igrafo, en contra de lo que sostiene la Agencia Tributaria.