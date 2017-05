La sidra y el vino de Cangas podrán seguir publicitándose en espacios públicos

La Ley de atención integral en materia de droga y bebidas alcohólicas aprobada hace dos años y que, entre otras cuestiones, elevó a 18 la edad mínima para el consumo y compra de alcohol -igualando así a Asturias con el resto de comunidades autónomas-, será modificada. El Gobierno regional cambiará el punto referido a la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas en espacios públicos, de la que quedaban excluidas la sidra y las bebidas con Denominación de Origen Protegida. Lo hace a requerimiento de la Unión Europea, que considera que esa excepción suponía alterar las normas de competencia, según explicó ayer en la Junta General el consejero de Sanidad, Francisco del Busto.

Para cumplir con el dictado de la UE, se propone ahora que el apartado f del artículo 21 quede redactado de la siguiente forma: 'Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en cualquier tipo de soporte de titularidad pública o ubicado en terrenos de titularidad pública, ya sea digital, audiovisual o físico, como vallas publicitarias, marquesinas, mupis, mobiliario urbano o publicaciones. Esta prohibición no afectará a la publicidad de bebidas cuya graduación no supere los veinte grados, sin perjuicio de que, en el caso de tratarse de publicidad exterior, la misma ha de situarse, además, a más de doscientos metros del perímetro de centros educativos de enseñanza infantil, primaria y secundaria o de centros sociales destinados al apoyo a personas con problemas de alcoholismo».

En un principio, la consejería planteó la prohibición total. Es decir, que ninguna bebida alcohólica pudiera ser publicitada. Sin embargo, en el proceso de tramitación parlamentaria se introdujo ese límite de los 20 grados para, de esta manera, seguir protegiendo a la sidra o el vino de Cangas.

La de la prohibición total fue una medida que ayer defendieron, durante su intervención en la comisión de Sanidad de la Junta, los representantes del Conseyu de la Mocedá, Proyecto Hombre y Alcohólicos Anónimos. «La graduación no debería ser determinante a la hora de prohibir o no la publicidad de una bebida alcohólica. Nada de poner etiquetas de bebidas buenas o malas, deberían prohibirse todas. Los grados se miden en la sangre y no en el vaso», expuso Sheila Suárez, presidenta del Conseyu. Sus palabras fueron respaldadas por Juan Ramón Santos y Laureano López Rivas. En ese debate, tuvieron en frente al portavoz de la Asociación de sidra asturiana, Miguel Hevia, que lamentó que se intente «demonizar» la bebida regional y se quejó de que «hoy no se pueda poner ni un solo anuncio de sidra en El Molinón».