Uno de cada tres alumnos de cuarto de la ESO da plantón a la ‘reválida’

«Entre cabreado y disgustado». Así decía sentirse ayer Luis Fernández Llana, director del IES Calderón de la Barca, de Gijón, al comprobar cómo de los 120 alumnos de cuarto de la ESO que tiene el centro solo había acudido una decena a la evaluación final de etapa, una prueba de diagnóstico del sistema educativo que toma el relevo de la temida reválida, pero que ya no es necesaria para obtener el título de Secundaria ni influye en las notas. La llamada al boicot impulsada por Suatea, el Sindicato de Estudiantes y el Movimiento por la Escuela Pública –puesto que «no tendrá ningún efecto académico y provoca estrés y agobio innecesarios en estudiantes y docentes»– provocó que el 35% del alumnado de este curso no asistiera a una prueba que se realizaba por primera vez y al que ayer y hoy están convocados un tercio de los centros. El 65% de los estudiantes de este nivel, según datos de Educación, sí lo hizo. Entre el profesorado había quienes sostenían que «llamar a la movilización a alumnos de quince años es fácil. No se juegan nada». Pero, detrás, como recordaba Fernández Llana, «hay mucho trabajo». Lo sabe bien porque le tocó preparar las que se hacían en segundo de la ESO y «resulta una labor baldía».

La jornada –que se saldó sin incidentes con la excepción de la protesta de treinta alumnos del IES La Magdalena de Avilés «por este trabajo extra» en la recta final del curso» y que hoy repetirán– comenzó temprano, sobre las 8.30 horas, con la prueba de Comunicación Lingüística. Buscaba conocer las destrezas de los estudiantes en comprensión oral, expresión escrita y comprensión lectora. Había cuatro modelos, por lo que, en función de cada cual, tuvieron que responder a preguntas sobre una entrevista con la actriz Blanca Portillo acerca de la adaptación de ‘Don Juan Tenorio’, un reportaje sobre el acceso de las primeras mujeres a la Universidad y la llegada de una ingeniera canadiense a la NASA. En expresión escrita, escribir sobre su paso por la ESO o una carta para solicitar una beca, entre otros; y en la comprensión lectora, contestar a cuestiones relacionadas con el poema de Gloria Fuertes ‘Con tu amor a la espalda’ y textos sobre el microrrelato y el cachopo, vinculado este último dentro de la polémica creada por Ferrán Adrià.

El seguimiento, en función de los centros, fue desigual. En uno de los cuatro grupos del IES Emilio Alarcos acudió todo el alumnado; en otro, la mitad, y en «los dos restantes faltó bastante gente», según la dirección.

Entre quienes sí la hicieron estaban Sergio Cernadas, Miriam López, Jennifer Siso y Candela Díaz. A la «obligación paterna» de acudir, se sumaba su propia responsabilidad. «Nos dijeron: ‘se trata de medir el nivel del centro y el centro sois vosotros’». «Al fin y al cabo, no repercute para el título», y «por probar –decía Candela–, pues no nos había tocado hacer pruebas de diagnóstico». Ahora bien, creen que «para conocer el nivel bastaría con la media de los resultados académicos» y tacharon de «pérdida de tiempo la prueba» al final del curso.

Idénticas fueron las palabras de Iris Varillas, Adrián Ovies y Beatriz Gómez, del colegio concertado San Vicente de Paúl, también en Gijón. Como en el Alarcos, la prueba de Lengua les resultó más sencilla que la de competencia social y cívica (Geografía e Historia), mucho más abundante en contenidos y en el que la segunda Guerra Mundial tuvo su espacio cuando, al igual que otros centros, «hasta ayer estábamos estudiando la II República y nuestra guerra civil».

«Por respeto al trabajo de los profesores y por no querer faltar a clase», realizaron la prueba. Aseguran que entienden el boicot, «pero la mejor manera de protestar sería dejar la prueba en blanco», añadía Beatriz. Critican «la desinformación absoluta que ha habido hacia profesores y alumnos» y sostienen que este formato, con preguntas cortas, «no está adaptado a nuestro sistema educativo, basado en la memorización».

También comenzó ayer la prueba de sexto de Primaria, con mayor seguimiento (91% frente al 83% de 2016). Empezó con la competencia lingüística, entre las que tuvieron que describir un paisaje para una revista de turismo, y le siguió la de Ciencia y Tecnología, sobre materiales conductores, la dureza de los minerales y las energías renovables.