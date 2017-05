Riopedre mantiene su «extrañeza mayúscula» al ver que Igrafo le pagó dos viajes

En el año 2009 José Luis Iglesias Riopedre era consejero de Educación y pasó dos fines de semana en Barcelona y Tenerife. Los desplazamientos costaron 7.976 euros, el equivalente a mes y medio de sueldo. Ayer, ocho años después, tuvo que explicar ante una jueza por qué diantre aquellas facturas acabaron registradas como gasto propio en Igrafo, una de los principales proveedoras de Educación. El misterio se enturbia al saber que el administrador de la empresa, Víctor Manuel Muñiz, era su amigo y comían juntos cada semana.

«No tengo ni idea, me enteré por la prensa y ya hice un comunicado en aquel momento; no tenía nada que ver con nada», recordó ayer Iglesias Riopedre. «Jamás hablé de esos temas con Víctor Manuel; mi extrañeza es mayúscula», agregó.

El exconsejero declaraba como testigo en el juicio que analiza si Igrafo cometió delito fiscal al desgravarse facturas de ese tipo. Los recibos de la sospecha suman 1,7 millones y la Agencia Tributaria interpreta que en realidad ocultan regalos a funcionarios y altos cargos para obtener adjudicaciones públicas.

En lo suyo, Iglesias Riopedre mantiene otra versión. Defiende que nunca recibió un euro ilícito ni obsequios por su cargo. «El viaje a Barcelona era a un congreso, fui a la inauguración, me reuní con el consejero de Educación, Ernest Maragall, y visité su consejería. Se considera un viaje oficial a todos los niveles», decretó. «Claro que no lo pagué yo, como no pagué ninguno de los viajes que me mandaba la consejería», indicó. Sobre el fin de semana en un hotel de Tenerife con su mujer dijo: «Que yo sepa, fue un regalo de un grupo de amigos, no sé el número de gente».

Son las explicaciones que repite desde que fue detenido, en 2011. Las que dio en la instrucción del sumario principal, repitió hace un año en el juicio del 'caso Renedo', y ofreció durante la investigación del supuesto delito fiscal. Ayer, tras ahondar en la historia, abandonó la sala del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. Fuera esperaba turno para declarar la ex directora general María Jesús Otero, su antigua colaboradora, la que con la misma agencia de viajes gestionaba otras excursiones cuyas facturas también acabaron en Igrafo. Se miraron. «Otra vez viaje aquí y allí», confió fastidiado Iglesias Riopedre.

En sala su exsubordinada fue escueta. Despachó igual las ocho preguntas del fiscal: «Me acojo a mi derecho a no declarar». Al abogado del Estado sí le dijo algo. Sus contactos en Igrafo eran un comercial y un contable ya fallecido. «Alguna vez hablé con Víctor por encargo del consejero», detalló, con palabras de largo alcance. La policía tiene grabadas conversaciones en las que la mujer da instrucciones precisas al empresario para amañar juntos contratos.

Tienen 77 años él, 73 ella y viven a la espera de que la Audiencia Provincial dicte la sentencia sobre el proceso principal, el 'caso Renedo'. «Avanza, avanza», se limitaron a indicar ayer los tres magistrados que la deliberan. «Están precisando ya las cuestiones finales», aclaran fuentes próximas a la Sala. El auto que se está elaborando por tramos «es extensísimo», avanzan. Al ponente, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, se le acabó el lunes la eximente para no asumir la redacción de otros autos, aunque tiene margen para pedir su prolongación.