«Nos enfrentamos a la escasez de terneros a causa de la exportación»

La ternera asturiana es un producto altamente valorado por los consumidores. Sobre todo, dentro de la región, aunque el objetivo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) es ir abriendo mercado poco a poco. Este proceso, sin embargo, choca con la actual estructura de la cadena productiva, que favorece el movimiento de reses entre las fronteras nacionales e internacionales. En opinión de Sergio Marqués, gerente del mayor cebadero de Asturias -Solagronor-, el mercado de la ternera lleva dos años arrastrando importantes cambios, algo que es necesario analizar para ser más competitivos a todos los niveles. «Aunque parezca muy lejano, la 'primavera árabe' ha hecho que desde varios países del norte de África se demande mucha ternera europea. Ahora mismo nos enfrentamos a una escasez de terneros en todo el país a causa de esta exportación», explicó Marqués en el programa La Lupa, de Canal 10.

En Asturias, esta 'fuga' de reses autóctonas se ve reflejada en el número de animales que se engordan fuera de la región. «Hay un claro déficit en la capacidad de cebo que tenemos en el Principado. Si al año hay 40.000 terneras que se van a dedicar al engorde, las que acaban con IGP apenas suponen 23.000. El resto se va fuera de Asturias y se acaba vendiendo como carne común», lamentó Marqués. En concreto, este fenómeno se produce por la dispersión de las explotaciones. «La mayoría del cebo de terneras se produce en la propia casa de los ganaderos», apuntó. Una situación que también explica la gran cantidad de intermediarios que se necesitan para poner en contacto al primer eslabón de la cadena con el último. «Todo el mundo critica la figura del tratante, pero en un mercado tan atomizado acaban siendo necesarios. Con el coste que eso conlleva a todos los niveles», planteó.

Solagronor se instaló en la localidad de La Lloraza (Villaviciosa) en noviembre con la intención de funcionar como «embudo». Esto es, reunir animales jóvenes de diversas procedencias para engordarlos y, al cabo de ocho meses, sacrificarlos para su consumo. «Cuando entran pesan en torno a los 180 kilogramos y tras alimentarlos estos meses acaban pesando unos 500», resume. Esto, comiendo una media de siete kilogramos de pienso al día y respetando todas las normas de la IGP. En el caso de Solagronor, toda la producción es vendida a la cadena de supermercados Alimerka

La cuestión de los olores

La legislación actual, además, entiende el cebo de terneros como una actividad con alto impacto contaminante, una posición que Marqués no comparte. «Es mentira que los olores de la finca sean agresivos. Esto lo interpreta el legislador porque califica la explotación como intensiva, pero un cebadero bien diseñado no tiene ese problema», defiende. En ese caso, añade, las más perjudicadas serían las propias reses, que acusan la falta de ventilación debido a la acumulación de amoniaco. «Una instalación moderna no se puede permitir el lujo de tener un ambiente cargado de esta manera», subrayó sobre un condicionante que influye, también, en la distancia a la que debe instalarse respecto a los núcleos de población y los ríos. Con la compleja orografía del Principado, además, apostar por las grandes explotaciones acaba resultando un proceso costoso. «Una hectárea aquí cuesta tres veces más que en Castilla. Cualquier proceso económico de gran tamaño acaba suponiendo unos costes muy altos», remarcó el gerente de Solagronor.

Respecto al cambio de paradigma en la ganadería asturiana, Marqués asume que las explotaciones lecheras han sufrido un gran descenso durante las últimas décadas «porque, al final, la leche es un producto que se mira con lupa, está muy poco subvencionada y tienes que competir con mucha gente en toda Europa. La caída ha sido enorme».